Unión Santiago derrotó a Comercio y quedó escolta en la Zona Capital

El Tricolor se hizo fuerte de local, venció 3 a 1 al Tripero y quedó a un punto del líder Estudiantes en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 17:45

Unión Santiago consiguió un importante triunfo en condición de local al superar por 3 a 1 a Comercio Central Unidos, en el marco de la sexta fecha de la Zona A de la Fase Regular del Torneo Anual de Primera División, certamen organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol. Con esta victoria, el conjunto “tricolor” llegó a las nueve unidades y se transformó en el único escolta del puntero Estudiantes, quedando apenas a un punto de la cima.

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El equipo local arrancó de la mejor manera y rápidamente logró abrir el marcador. A los 4 minutos del primer tiempo apareció Santiago Ibáñez para poner en ventaja a Unión Santiago y darle tranquilidad a su equipo en el inicio del encuentro. Sin embargo, la visita reaccionó y encontró la igualdad a los 13 minutos por intermedio de Hugo Cortez, quien marcó el 1 a 1 parcial para Comercio Central Unidos.

En el complemento, el conjunto dueño de casa volvió a tomar el control del partido y encontró nuevamente la ventaja. A los 9 minutos, Maximiliano Sánchez anotó el segundo tanto para Unión Santiago, que comenzó a manejar mejor la pelota y a justificar la diferencia en el resultado. El trámite se complicó aún más para la visita cuando a los 41 minutos fue expulsado Néstor Gómez, dejando a Comercio con un hombre menos en el cierre del juego.

Aprovechando los espacios y el desgaste del rival, el elenco local liquidó definitivamente la historia un minuto después. A los 42 minutos del segundo tiempo, Jeremías Valoy selló el 3 a 1 definitivo para desatar el festejo de Unión Santiago, que sigue prendido en la pelea grande de la Zona A y se ilusiona con dar pelea en el campeonato.

Programación completa de la fecha 6

Zona Capital

Viernes 22

Unión Santiago 3-1 Comercio

Martes 26

16: Güemes vs. Yanda — cancha de Güemes, a puertas cerradas

Viernes 29

16: Mitre vs. Central Córdoba — predio del CAM Nº2, a puertas cerradas

Zona Banda

Lunes 25

16: Villa Unión vs. Instituto Santiago — solo público local

Martes 26

16: Vélez de San Ramón vs. Agua y Energía — solo público local

Miércoles 27

22: Central Argentino vs. Sarmiento — solo público local

Zona Robles

Viernes 22

Sportivo Fernández 3-2 Independiente de Beltrán

Domingo 24

11.30: Atlético Forres vs. Defensores de Forres — solo público local

Lunes 25

16: Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández — solo público local