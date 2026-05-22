El Gobierno celebró la ratificación de la salida de la Argentina de la OMS

El Gobierno nacional celebró este viernes la ratificación formal de la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, una decisión impulsada por el presidente Javier Milei y anunciada oficialmente a comienzos de este año.

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El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó a través de sus redes sociales que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó “por consenso” el retiro de la República Argentina del organismo internacional, con efecto a partir del 17 de marzo de 2026.

Según explicó el funcionario, la medida “representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad” del Presidente y “confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina”.

El mensaje fue posteriormente replicado por el propio mandatario en sus redes sociales, en línea con la postura oficial del Gobierno.

En su publicación, Quirno destacó además que la Argentina “posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población”, y afirmó que el país continuará dispuesto a cooperar internacionalmente “sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados”.

El funcionario también subrayó el trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Salud durante el proceso de salida del organismo, y agradeció el apoyo de países que acompañaron la postura argentina.

La decisión de abandonar la OMS había sido anunciada por el Gobierno en el marco de críticas reiteradas de Milei al funcionamiento del organismo durante la pandemia de COVID-19 y a las recomendaciones sanitarias aplicadas a nivel global.

Desde la Casa Rosada sostienen que la medida apunta a reforzar la soberanía sanitaria y evitar condicionamientos externos en la definición de políticas públicas vinculadas a la salud.

En ese sentido, el oficialismo reiteró cuestionamientos a la gestión sanitaria durante la pandemia y vinculó la decisión con la necesidad de redefinir la relación con organismos multilaterales.

Con esta ratificación, el Gobierno considera cerrado el proceso administrativo internacional que formaliza la salida del país de la OMS, en un giro de alto impacto en la política sanitaria exterior argentina.