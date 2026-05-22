Belgrano de Córdoba jugará en Santiago del Estero seis días después de la final con River

El Pirata enfrentará a Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 11:54

El Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero volverá a ser escenario de un partido importante del fútbol argentino. La organización de la Copa Argentina confirmó que allí se disputará el cruce entre Belgrano de Córdoba y Gimnasia de Jujuy, correspondiente a los 16avos de final del certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se jugará el próximo sábado 30 de mayo, desde las 15, apenas seis días después de que el Pirata dispute la final del Torneo Apertura ante River, prevista para el domingo 24 a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

De esta manera, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski tendrá una semana cargada de compromisos decisivos. Primero buscará el título ante el Millonario y luego deberá viajar a Santiago para afrontar una nueva instancia del torneo más federal del país.

El Pirata llegó a esta instancia luego de vencer 3-0 a Atlético de Rafaela en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. Gimnasia de Jujuy, por su parte, avanzó tras eliminar por penales a Central Córdoba, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

El ganador del duelo entre Belgrano y Gimnasia se clasificará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Racing de Avellaneda y Defensa y Justicia.

Con esta designación, el Madre de Ciudades suma un nuevo evento de relevancia nacional a su calendario deportivo, consolidándose como una de las sedes elegidas para partidos decisivos de la Copa Argentina.