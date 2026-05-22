Buendía, el campeón de Europa League que sueña con jugar en River y estuvo en la final de Madrid

Recientemente consagrado en el Aston Villa y con un largo recorrido en el fútbol inglés, el marplatense de 29 años reconoció que su gran anhelo era vestir la banda roja.

Hoy 13:25

Emiliano Buendía atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera después de consagrarse campeón de la Europa League con Aston Villa, pero en medio de la celebración dejó una frase que ilusionó a todo River.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El futbolista marplatense, de 29 años, reconoció públicamente su fanatismo por el Millonario y aseguró que vestir la banda roja es un sueño que tiene desde chico.

“Obviamente es el sueño que tengo desde chico. Vamos a ver qué es lo que pueda pasar en el futuro, pero siempre es el club que, desde que empecé a patear una pelota con 3 o 4 años, era lo que siempre soñaba”, expresó Buendía.

El mediocampista ofensivo fue una de las figuras del Aston Villa campeón continental y tuvo una actuación destacada en la final ante Friburgo, donde abrió el partido con un gol y una asistencia. Sin embargo, sus palabras rápidamente hicieron ruido en Núñez.

Buendía contó que intenta seguir a River desde Inglaterra, aunque admitió que no siempre puede ver los partidos por la diferencia horaria y las exigencias profesionales.

“Veo poco, sobre todo a River. Lo sigo, intento mirar los partidos, es muy difícil por los horarios y por dormir las ocho horas, el descanso y el cambio de horario son difíciles. Intento seguir un poco lo que va pasando en el club”, manifestó.

Por ahora, su llegada al Millonario no parece sencilla. Buendía tiene contrato con Aston Villa hasta mediados de 2027, es símbolo del club inglés, acumula alrededor de 150 partidos y viene de conquistar un título internacional. Además, se mantiene en carrera por un lugar en la lista de la Selección Argentina para el Mundial.

De todos modos, en River ya saben que si en algún momento decide volver al fútbol argentino, el club de Núñez aparece como su prioridad absoluta.

Consultado sobre qué haría si lo llamara Juan Román Riquelme, presidente de Boca, Buendía fue tajante: “No, ahí no. Con mucho respeto, porque soy de los que respeta mucho todo lo que es Boca, pero no, River, el único”.

El marplatense también recordó una anécdota muy especial vinculada a la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, disputada en Madrid. Por entonces jugaba en Norwich City y viajó con compañeros a la capital española justo el fin de semana del partido.

“Fue una anécdota un poco loca. Me agarró ese fin de semana en Madrid con 10 compañeros del Norwich y caímos justo en el mismo hotel en el que estaba River”, relató.

Buendía contó que logró conseguir entradas para estar en el Santiago Bernabéu junto a la hinchada millonaria, después de encontrarse con Enzo Francescoli, a quien le pidió una foto.

A la distancia, su deseo sigue intacto. Hoy su presente está en la Premier League y su futuro inmediato parece ligado al fútbol europeo, pero sus declaraciones dejaron una certeza para los hinchas de River: si alguna vez vuelve a la Argentina, el Millonario corre con ventaja.