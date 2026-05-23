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En vivo: Güemes pone en marcha la era Guiñazú con la misión de empezar la recuperación ante Patronato

El Gaucho recibirá esta tarde al conjunto de Paraná por la fecha 15 de la Primera Nacional, en el estreno oficial del Cholo como entrenador.

Hoy 18:30

Güemes afrontará esta tarde un partido clave en la Primera Nacional. Desde las 18.30, recibirá a Patronato de Paraná por la fecha 15 de la Zona B, en un encuentro que marcará el debut oficial de Pablo “Cholo” Guiñazú como entrenador del equipo.

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