Visita de lujo: la nadadora olímpica Agustina De Giovanni estuvo en el Natatorio Madre de Ciudades

La exrepresentante argentina en Atenas 2004 y Beijing 2008 recorrió el complejo acuático santiagueño durante el Campeonato República de Natación y brindó una charla motivacional.

Hoy 20:25

El Natatorio Olímpico Madre de Ciudades recibió la destacada visita de la nadadora olímpica Agustina De Giovanni, exrepresentante argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008.

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La deportista santafesina llegó a Santiago del Estero en el marco de su participación como invitada en la Expo Smart City y aprovechó su estadía para conocer las instalaciones del complejo acuático santiagueño, donde se desarrolla el Campeonato República de Natación para las categorías Cadetes 1 y 2.

Durante su recorrido, De Giovanni destacó la importancia de contar con este tipo de infraestructura para el crecimiento de la natación y el desarrollo del deporte en el interior del país.

La exnadadora fue recibida por la directora del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, Lic. Josefina Bandrowsky, y por la secretaria de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Dra. Silvia Torres.

En ese marco, fue invitada a participar de las premiaciones de la primera jornada de competencia y a saludar a las jóvenes promesas de la natación nacional, que se encuentran compitiendo en Santiago del Estero.

Luego de su paso por el natatorio, Agustina De Giovanni se trasladó al Salón Auditorio de la Secretaría de Deportes, donde brindó una charla motivacional destinada a nadadores santiagueños y de la región NOA.

Actualmente, De Giovanni se desempeña como psicóloga deportiva y trabaja en el entrenamiento mental de atletas, por lo que compartió herramientas y experiencias vinculadas a la preparación emocional, la competencia y el desarrollo integral de los deportistas.

Su presencia le dio un marco especial al inicio del campeonato, que reúne a jóvenes talentos de todo el país y vuelve a posicionar a Santiago del Estero como sede de grandes eventos deportivos.