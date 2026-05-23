Emotivo festejo patrio en el Centro de Jubilados del barrio Cabildo

Los socios celebraron el 25 de Mayo con vestimentas de época, danzas folclóricas, una feria de emprendedores y un fuerte mensaje para las nuevas generaciones.

Hoy 22:01

El Centro de Jubilados del barrio Cabildo vivió una emotiva jornada patriótica al celebrar el 25 de Mayo con un acto cargado de tradición, emoción y orgullo nacional.

Durante la tarde, los jubilados participaron caracterizados con vestimentas de época, recreando el espíritu de 1810 y aportando color y alegría a una celebración que reunió a socios, familias y vecinos.

Jubilados Cabildo

Además del acto patrio, los presentes disfrutaron de distintos números de danza folclórica, donde los adultos mayores demostraron entusiasmo y pasión por las tradiciones argentinas, en una jornada marcada por el compañerismo y la identidad cultural.

El encuentro también contó con una feria de emprendedores organizada por integrantes del propio centro de jubilados, quienes expusieron y ofrecieron distintos productos elaborados por ellos mismos.

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En medio del clima festivo, los organizadores prepararon una gran chocolatada para compartir entre todos los asistentes, generando una tarde cálida y familiar.

Durante la cobertura realizada por Diario Panorama, algunos de los socios que participaron del acto expresaron su emoción y orgullo por representar a la Patria en una fecha tan significativa.

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“Estamos orgullosos de nuestra Patria y de poder mantener vivas nuestras tradiciones”, señalaron, dejando además un mensaje dirigido a los más jóvenes: “Que nunca se olviden de su país, que lo respeten y que siempre recuerden sus raíces”.