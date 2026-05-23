Emotivo festejo patrio en el Centro de Jubilados del barrio Cabildo

Los socios celebraron el 25 de Mayo con vestimentas de época, danzas folclóricas, una feria de emprendedores y un fuerte mensaje para las nuevas generaciones.
El Centro de Jubilados del barrio Cabildo vivió una emotiva jornada patriótica al celebrar el 25 de Mayo con un acto cargado de tradición, emoción y orgullo nacional.
Durante la tarde, los jubilados participaron caracterizados con vestimentas de época, recreando el espíritu de 1810 y aportando color y alegría a una celebración que reunió a socios, familias y vecinos.
Jubilados Cabildo
Además del acto patrio, los presentes disfrutaron de distintos números de danza folclórica, donde los adultos mayores demostraron entusiasmo y pasión por las tradiciones argentinas, en una jornada marcada por el compañerismo y la identidad cultural.
El encuentro también contó con una feria de emprendedores organizada por integrantes del propio centro de jubilados, quienes expusieron y ofrecieron distintos productos elaborados por ellos mismos.
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En medio del clima festivo, los organizadores prepararon una gran chocolatada para compartir entre todos los asistentes, generando una tarde cálida y familiar.
Durante la cobertura realizada por Diario Panorama, algunos de los socios que participaron del acto expresaron su emoción y orgullo por representar a la Patria en una fecha tan significativa.
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“Estamos orgullosos de nuestra Patria y de poder mantener vivas nuestras tradiciones”, señalaron, dejando además un mensaje dirigido a los más jóvenes: “Que nunca se olviden de su país, que lo respeten y que siempre recuerden sus raíces”.