Tragedia en San Vicente: cinco muertos, entre ellos dos menores, tras un brutal choque en la Ruta 6

Una camioneta impactó desde atrás a un automóvil en el que viajaba una familia. El conductor del otro vehículo quedó aprehendido.

Hoy 23:36

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron este sábado por la tarde en un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, luego de que una camioneta embistiera desde atrás al automóvil en el que viajaban las víctimas.

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Según fuentes policiales, el trágico hecho ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta, en sentido hacia la localidad de Cañuelas. Por causas que son materia de investigación, una camioneta Amarok chocó por alcance a un Peugeot 207 que circulaba en la misma dirección.

Como consecuencia del fortísimo impacto, los cinco ocupantes del automóvil fallecieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y conductora del Peugeot; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; otro hombre mayor cuya identidad aún no fue establecida oficialmente y dos menores de edad.

El conductor de la Amarok fue identificado como Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años domiciliado en Quilmes. Tras el choque, fue trasladado bajo custodia policial a un centro de salud para recibir asistencia médica.

En el lugar trabajaron ambulancias de alta complejidad, efectivos policiales y peritos, quienes realizaron las primeras tareas para determinar cómo se produjo el siniestro vial.

La fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente dispuso la inmediata aprehensión del conductor de la camioneta mientras avanzan las pericias accidentológicas.

La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio culposo” y quedó en manos de la Justicia bonaerense.

En el procedimiento intervinieron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría San Vicente 1ra. y agentes del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.