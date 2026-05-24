Shakira logra que Messi hable en inglés en su nuevo videoclip

El videoclip oficial de 'DAI DAI' de Shakira, que cuenta con la participación de Lionel Messi, ha generado un gran revuelo en las redes sociales tras la inusual aparición del futbolista argentino hablando en inglés.

Hoy 06:20

El estreno del videoclip oficial de 'DAI DAI', interpretado por Shakira y vinculado al Mundial FIFA 2026, ha suscitado un notable interés tanto entre los aficionados al fútbol como a la música.

Una de las escenas más comentadas es aquella en la que Lionel Messi pronuncia la frase en inglés: 'We are ready', lo que ha propiciado una ola de memes y comentarios humorísticos en diversas plataformas sociales.

La frase, que se ha vuelto viral, ha motivado reacciones entre los seguidores, quienes han destacado que Shakira ha conseguido que Messi hable en inglés.

“Shakira ha sido la única que ha puesto a Messi a hablar inglés”, reza uno de los numerosos comentarios que circulan en internet, acompañados por la imagen del astro argentino en el videoclip.

La producción audiovisual, que incluye a varias figuras del fútbol internacional, acompaña el lanzamiento de 'DAI DAI', una de las principales piezas musicales relacionadas con la Copa Mundial FIFA 2026.

Este evento no solo resalta la colaboración entre la música y el deporte, sino que también refleja el creciente interés en las interacciones culturales entre artistas y deportistas de renombre mundial.