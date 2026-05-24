Olympiacos derrotó al Real Madrid y se consagró campeón de la Euroliga 2025-2026

El conjunto griego venció 92 a 85 en la final disputada en Atenas y conquistó por cuarta vez en su historia el máximo torneo europeo. El equipo de Sergio Scariolo luchó hasta el final, pero no logró levantar su duodécima corona continental.

Hoy 17:07

El Olympiacos escribió una nueva página dorada en el básquet europeo al derrotar este domingo por 92 a 85 al Real Madrid en la final de la Euroliga 2025-2026, disputada en el estadio OAKA de Atenas. El conjunto griego se quedó con el título tras un encuentro muy parejo que terminó definiéndose en los minutos finales gracias a su mayor efectividad y templanza en los momentos decisivos.

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El equipo dirigido por Sergio Scariolo llegó a la definición condicionado por las importantes bajas de sus tres pivotes: Usman Garuba, Alex Len y Walter Tavares. Aun así, el Merengue mostró carácter y logró mantenerse siempre en partido ante uno de los grandes favoritos del certamen.

El local sacó diferencias con una actuación sobresaliente del francés Evan Fournier, quien aportó 20 puntos y 4 asistencias para convertirse en el MVP de la Final Four. También fue clave el estadounidense Alec Peters, que cerró la noche con 16 puntos y 7 rebotes. Del lado español, el Madrid reaccionó en el cierre y llegó a colocarse a solo tres puntos a falta de 13 segundos, pero un triple del dominicano Andrés Feliz que pudo significar el empate terminó golpeando en el aro.

De esta manera, Olympiacos consiguió revancha de la final perdida ante el propio Real Madrid en 2023 y levantó su cuarta Euroliga tras las obtenidas en 1997, 2012 y 2013. Además, se convirtió en el primer campeón del torneo en conquistar el título luego de haber finalizado líder de la fase regular desde la implementación del formato actual en 2016.

Para Scariolo, en tanto, la espera continúa. El entrenador italiano, multicampeón con la selección española, todavía no pudo conquistar la Euroliga como director técnico. El Real Madrid, máximo ganador de la competición con once títulos, volvió a quedarse a las puertas de sumar una nueva estrella continental.