El Real Madrid de Gabriel Deck va por la gloria de la Euroliga ante Olympiacos

El santiagueño fue una de las figuras del Merengue en el triunfo ante Valencia en semis y este hoy buscará sumar otro título continental.

Hoy 07:39

Gabriel Deck tendrá otra cita enorme en su carrera. El jugador santiagueño disputará este domingo la final de la Euroliga con Real Madrid, que enfrentará a Olympiacos en Atenas en busca de un nuevo título continental.

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El Merengue consiguió su lugar en la definición tras vencer a Valencia por 105-90 en las semifinales, con una destacada actuación de “Tortuga”, que volvió a ser clave en una noche de alto vuelo para el equipo español.

Deck aportó 16 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, números que reflejan su peso dentro de la estructura del Real Madrid en una instancia decisiva. El santiagueño fue una de las piezas determinantes para que el conjunto de la capital española pudiera imponer condiciones y meterse en la gran final.

También tuvo participación importante Facundo Campazzo, el otro argentino del plantel, quien sumó 8 puntos y 8 asistencias.

Real Madrid, que había finalizado tercero en la fase regular, llega ahora a la definición con la ilusión de levantar su 12° título de Euroliga. Del otro lado estará Olympiacos, puntero de la temporada y candidato absoluto, que además jugará con el plus de hacerlo en Atenas.

Para Deck, la final tendrá un sabor especial. El santiagueño vuelve a estar en el centro de una definición internacional con uno de los clubes más importantes del básquet mundial, consolidado como un jugador de carácter, oficio y presencia en los momentos grandes.

El partido decisivo se disputará este domingo desde las 15 y podrá verse por Básquet Pass y DSports.

Real Madrid buscará sumar otra estrella europea a su historia, mientras que Olympiacos irá por su cuarta copa. En el medio, Santiago del Estero tendrá un motivo especial para seguir de cerca la final: Gabriel Deck, una vez más, será protagonista en una noche grande del básquet internacional.