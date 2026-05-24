Todo lo que hay que saber de la gran final entre River y Belgrano: formaciones, historial y TV

El Millonario y el Pirata se verán las caras desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El campeón sumará una nueva estrella y clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Hoy 10:31

El fútbol argentino conocerá este domingo a su primer campeón de la temporada 2026. River y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un duelo cargado de historia, expectativa y mucho en juego.

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El partido se disputará el domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Además de levantar el trofeo y sumar una nueva estrella local, el equipo que se consagre obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Cómo llega River

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará conquistar su 39° título de Primera División. El Millonario llegó a la final después de superar una exigente serie de playoffs: eliminó a San Lorenzo por penales en octavos, venció 2-0 a Gimnasia en cuartos y derrotó 1-0 a Rosario Central en semifinales, con un gol de penal de Facundo Colidio.

Sin embargo, River llega golpeado desde lo físico. Las lesiones de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi obligaron a Coudet a modificar el equipo. Sus reemplazantes serían Fabricio Bustos, Lucas Silva y Joaquín Freitas, respectivamente. Además, Marcos Acuña llega al límite desde lo físico, aunque se perfila para ser titular.

Los últimos 5 partidos de River

7/5: Carabobo 1 - River 2 | Copa Sudamericana

10/5: River 1 (4) - San Lorenzo 1 (3) | Torneo Apertura

13/5: River 2 - Gimnasia 0 | Torneo Apertura

16/5: River 1 - Rosario Central 0 | Torneo Apertura

20/5: River 1 - RB Bragantino 1 | Copa Sudamericana

Cómo llega Belgrano

Belgrano aparece como la gran sorpresa de la definición. El equipo de Ricardo Zielinski terminó quinto en la Zona B durante la fase regular, pero se fortaleció en los mano a mano y construyó un camino histórico hacia la final.

El Pirata eliminó a Talleres en el clásico cordobés, luego venció a Unión de Santa Fe en cuartos de final y dio otro golpe en semifinales al dejar en el camino a Argentinos Juniors por penales en La Paternal, después de empatar el partido de manera agónica en el último minuto.

Ahora, Belgrano buscará conquistar el primer título oficial de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Los últimos 5 partidos de Belgrano

26/4: Belgrano 0 - Gimnasia 1 | Torneo Apertura

3/5: Belgrano 4 - Sarmiento 0 | Torneo Apertura

9/5: Talleres 0 - Belgrano 1 | Torneo Apertura

12/5: Belgrano 2 - Unión 0 | Torneo Apertura

17/5: Argentinos Juniors 0 (3) - Belgrano 0 (4) | Torneo Apertura

Posible formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Posible formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Día, hora, sede y TV

La final se jugará este domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, las dos señales del Pack Fútbol.

El escenario cordobés volverá a recibir un partido de alto impacto del fútbol argentino. Además, para Belgrano tiene un antecedente reciente especial: allí eliminó a Talleres en los octavos de final de esta edición.

Historial entre River y Belgrano

El historial general en Primera División marca 41 partidos oficiales entre ambos equipos: 29 triunfos de River, 8 victorias de Belgrano y 7 empates.

El antecedente más cercano fue el pasado 5 de abril, por la fecha 13 del Torneo Apertura, cuando River se impuso 3-0 en el Monumental con un doblete de Tomás Galván y un gol de Facundo Colidio.

En cruces de eliminación directa, el recuerdo más reciente fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, donde River ganó 2-1, con goles de Salomón Rondón y Colidio para el Millonario, y de Lucas Passerini para el Celeste.

Pero el antecedente más recordado sigue siendo la Promoción 2011, cuando Belgrano venció 2-0 en Córdoba y luego empató 1-1 en el Monumental para decretar el histórico descenso de River a la B Nacional. Ahora, volverán a verse las caras en un duelo de eliminación directa, pero esta vez con un título de Primera División en juego.