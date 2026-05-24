“Turco, no prendas la tele”: el fogoso baile de la esposa de Claudio García con Emanuel en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano volvió a regalar uno de esos momentos que rápidamente explotan en redes sociales. Esta vez, la protagonista fue Mariela Prieto, esposa de Claudio “el Turco” García, quien ingresó al reality en esta nueva etapa del programa y no pasó desapercibida durante la tradicional fiesta del sábado.

En medio de la música y el clima relajado de la noche, Mariela se mostró muy cerca de Emanuel Di Gioia y ambos protagonizaron un baile súper sensual que llamó la atención de los fanáticos del ciclo de Telefe.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en X, Instagram y TikTok, donde muchos usuarios bromearon con el exfutbolista y lanzaron comentarios como: “Turco, no prendas la tele”.

En el video se puede ver a la esposa del exdelantero bailando de manera muy cómplice con Emanuel, entre abrazos, sonrisas y movimientos que encendieron la casa más famosa del país.

Ahora, las redes esperan la reacción del Turco García tras el inesperado momento protagonizado por su pareja dentro del reality.