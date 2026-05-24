Debut soñado para Trungelliti en Roland Garros: eliminó al local Jacquet y avanzó a segunda ronda

Marco Trungelliti tuvo un debut soñado en Roland Garros. El tenista santiagueño venció al francés Kyrian Jacquet en sets corridos por 6-4, 6-2 y 6-2, y avanzó a la segunda ronda del Grand Slam parisino.

El argentino, ubicado en el puesto 81° del ranking mundial, mostró autoridad desde el inicio y se impuso con solidez ante el crédito local, que llegaba al cuadro principal proveniente de la qualy.

El triunfo tiene un valor especial para Trungelliti, de 36 años, ya que representa su primera victoria en un Grand Slam desde el US Open 2021. Además, este Roland Garros ya es histórico para él: por primera vez ingresó de manera directa al cuadro principal de un torneo grande.

Hasta esta edición, el santiagueño había disputado nueve cuadros principales de Grand Slam: en ocho ocasiones accedió desde la clasificación y en una ingresó como lucky loser. Esta vez, en cambio, logró entrar por ranking como Top 100.

En la próxima instancia, Trungelliti tendrá un desafío de alta exigencia. Enfrentará al ruso Karen Khachanov, preclasificado número 13, quien viene de derrotar al francés Arthur Gea también en sets corridos.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos. El antecedente se remonta a 2016, cuando Khachanov venció al argentino por 6-3, 4-6 y 7-6 (4) en la segunda ronda de la qualy del ATP 500 de Barcelona.

Trungelliti buscará ahora su tercer triunfo ante un Top 20. Ya había derrotado a Marin Cilic, entonces número 10 del mundo, en Roland Garros 2016, y a Luciano Darderi, número 19, en Marrakech 2026.

Los triunfos de Trungelliti en Grand Slams

Australian Open 2016: venció a Jozef Kovalik.

Roland Garros 2016: venció a Marin Cilic.

Roland Garros 2017: venció a Quentin Halys.

Roland Garros 2018: venció a Bernard Tomic.

US Open 2021: venció a Alejandro Davidovich.

Roland Garros 2026: venció a Kyrian Jacquet.

Con esta victoria, el santiagueño volvió a celebrar en un escenario grande y ahora irá por otro golpe en París ante uno de los jugadores más regulares del circuito.