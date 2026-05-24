Noruega expande oportunidades laborales para hispanohablantes en 2025

En 2025, Noruega presenta una creciente demanda de hispanohablantes en sectores como salud, tecnología y turismo, impulsando la búsqueda de talento internacional.

Hoy 10:13

En los últimos años, las compañías en Noruega han ampliado sus procesos de selección para incluir a hispanohablantes, especialmente en sectores donde el inglés es suficiente y el talento internacional es valorado. En 2025, se espera un aumento significativo en la contratación de personal que hable español, especialmente en áreas como salud, tecnología, turismo, logística y agricultura.

Una de las oportunidades destacadas es el puesto de Site Host en Aurora Wonderland Basecamp, ubicado en Nord-Lenangen, cerca de Tromsø. Este contrato estacional ofrece experiencias únicas en el ártico, con vacantes para quienes deseen trabajar durante el invierno de 2025 a 2026.

La enseñanza del español es un sector en el que se busca activamente hablantes. Escuelas internacionales y universidades requieren profesores de español. Por ejemplo, la Birralee International School en Trondheim ofrece un puesto de sustitución a tiempo parcial para 2025, lo que puede ser una entrada al mercado laboral noruego.

Además, el área de atención al cliente y soporte técnico ha visto un aumento en la demanda de personal bilingüe, lo que abre oportunidades para trabajos remotos. Plataformas como Remote Rocketship y Himalayas ofrecen listados de trabajos que no requieren presencia física en Noruega, facilitando el acceso a roles en este sector.

Las empresas en Noruega que contratan hispanohablantes abarcan múltiples sectores clave. En tecnología, compañías como Tietoevry y Cognite buscan desarrolladores y analistas de datos, donde el inglés es el idioma dominante.

En logística y transporte, empresas como PostNord y Bring Norway frecuentemente buscan personal extranjero, ofreciendo vacantes ideales para quienes desean comenzar su carrera en Noruega sin experiencia previa.

El sector de salud también presenta oportunidades, ya que Noruega enfrenta una escasez de personal. Enfermeros y fisioterapeutas son muy demandados, y existen programas que facilitan la adaptación al idioma mientras se trabaja en el país.