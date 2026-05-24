Se salvaron de milagro: iban al Señor de las Libranzas y volcaron

Un accidente de tránsito se registró el sábado cerca de las 18:45 en un camino vecinal del departamento Figueroa, en la zona que conduce hacia la localidad de Las Libranzas, donde se realizaba una fiesta popular en las inmediaciones de La Cañada.

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Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaban Agustín Arias y Juan Carlos Díaz terminó volcando al costado del camino enripiado, en un sector con escasa visibilidad debido a la tierra suelta y el constante tránsito de vehículos que se dirigían al evento.

Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes sufrieron fracturas y debieron ser asistidos de inmediato por personal de salud del hospital zonal de La Cañada. Según informaron fuentes consultadas, los dos se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades trabajan para establecer con precisión las causas del vuelco.