Milito rompió el silencio tras la salida de Costas: “El plantel necesita un cambio de aire”

El presidente de Racing explicó los motivos del despido del entrenador, habló de una “decisión casi conjunta” y anticipó que Chirola Romero y Luciano Aued quedarán a cargo del equipo.

Hoy 12:37

Diego Milito rompió el silencio después del despido de Gustavo Costas como entrenador de Racing y explicó los motivos que llevaron a la dirigencia a ponerle fin al ciclo del técnico campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa.

En conferencia de prensa, el presidente de la Academia reconoció que se trató de una jornada dolorosa para el club. “Un día triste, que nunca pensamos que podía llegar. Es el fútbol. Realmente, estamos, como todos los hinchas, tristes por esta situación”, expresó.

Milito contó que la decisión se tomó después de una charla con Costas y con Sebastián Saja, director deportivo de la institución. Según explicó, la reunión duró cerca de una hora y tuvo como eje el análisis del semestre y de los últimos partidos.

“Ayer tuvimos una charla con Gustavo, con Saja. Muy sincera, muy profunda, analizando el semestre, los últimos partidos. Entendíamos que era un momento... El sentir marcaba que, con todo lo que venía sucediendo, era un final de ciclo”, señaló el dirigente.

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En ese sentido, Milito fue contundente al explicar el diagnóstico futbolístico del momento de Racing. “Este plantel necesita un cambio de aire, aire nuevo. Con todo lo que ha sucedido en los últimos partidos, marca un poco lo que venimos sintiendo y viviendo del clásico en adelante”, afirmó.

El presidente también hizo autocrítica por el presente del equipo, que quedó eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos y no pudo sostener el nivel esperado en el semestre. “Es un semestre duro, malo. Somos todos responsables. Yo, en primer lugar como presidente del club”, reconoció.

Milito remarcó que mantiene una buena relación con Costas y aseguró que la salida fue una “decisión casi conjunta”. “Sentíamos que había que descomprimir, que algo no estaba funcionando y que necesitaban un cambio de aire. Era algo que se imponía. Los dos sentíamos eso”, explicó.

Además, el dirigente manifestó su malestar por la filtración de la noticia antes de que pudiera comunicarse formalmente al plantel. Según relató, la idea era hablar con los jugadores al día siguiente y realizar una comunicación conjunta, pero la información se conoció durante la tarde del sábado.

Sobre la rescisión del contrato, que tenía vigencia hasta diciembre de 2028, Milito aseguró que no espera conflictos. “Él me dijo que no iba a haber nunca un problema. Le dije que íbamos a hablar con su representante. Me dijo: ‘Olvidate por ese tema, de mi parte no va a haber problema’”, detalló.

Mientras la dirigencia define al sucesor, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedarán a cargo del plantel en los próximos dos compromisos: el miércoles ante Independiente Oriente, por la despedida de la Sudamericana, y el domingo 31 de mayo frente a Defensa y Justicia, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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Luego, Racing comenzará la búsqueda formal de un nuevo entrenador. Milito evitó dar nombres, aunque ya aparecen candidatos en carpeta: Hernán Crespo sería el principal apuntado, mientras que Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto también están en el radar.

La salida de Costas generó una fuerte reacción en los hinchas, que se autoconvocaron en las inmediaciones del Cilindro para manifestarse en apoyo al entrenador y con duros cánticos contra la dirigencia. El clima en Avellaneda quedó más caliente que nunca tras una decisión que marca el cierre de un ciclo muy identificado con la Academia.