Detuvieron a un joven por violencia de género y le encontraron cocaína durante la requisa

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Control de Género tras una denuncia por amenazas y agresiones. El acusado tenía además un pedido de detención en otra causa.

Hoy 20:19

Un joven de 25 años fue detenido en el marco de un operativo policial ordenado por el Juzgado de Control de Género, luego de una denuncia por agresiones físicas y amenazas de muerte.

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El procedimiento se concretó cuando personal policial se presentó en el domicilio señalado y, tras realizar averiguaciones en la zona, fue informado de que el acusado se encontraba oculto en una construcción precaria ubicada a pocos metros del lugar. Con esos datos, los efectivos se dirigieron hasta el sitio y lograron localizarlo y detenerlo sin incidentes.

Una vez trasladado a sede policial, durante la requisa personal, los uniformados encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios con una sustancia blanquecina y dinero en efectivo.

Ante el hallazgo, intervino personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de campo correspondientes. Los resultados dieron positivo para cocaína, con un pesaje total de 10,67 gramos, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia.

Además, al verificar los antecedentes judiciales del detenido, se constató que registraba un pedido vigente de detención por otra causa de lesiones, lo que agravó su situación procesal.

El hombre quedó finalmente alojado en dependencia policial, a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.