El emotivo video de River por sus 125 años: el Beto Alonso, la historia gloriosa y un mensaje hacia el futuro

Pese a la derrota sufrida en la final ante Belgrano, el club de Núñez celebra un nuevo aniversario con una producción institucional cargada de emoción, imágenes históricas y la presencia estelar de Norberto Alonso.

Hoy 13:14

En medio del golpe que significó la derrota ante Belgrano en la final del Apertura, River celebró este lunes sus 125 años de historia con un emotivo video institucional que rápidamente emocionó a los hinchas en redes sociales.

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La producción publicada por el club tuvo como protagonista principal a Norberto “Beto” Alonso, uno de los máximos ídolos de la historia riverplatense, quien aparece recorriendo el Museo River mientras revive distintos momentos inolvidables de la institución.

“Felices 125 años, River. Te quiero”, expresa el eterno número 10 en el cierre del video, visiblemente emocionado.

Con el himno del club como banda sonora, el material audiovisual combina imágenes históricas, títulos, goles, vueltas olímpicas y escenas actuales que reflejan tanto el legado como el futuro de la institución de Núñez.

El homenaje incluye recuerdos del mítico equipo de La Máquina, las conquistas lideradas por Ángel Labruna, la histórica Copa Libertadores 1986 obtenida por el equipo de Héctor Veira con Alonso como capitán y también los ciclos más exitosos de Ramón Díaz y Marcelo Gallardo.

Justamente, el actual entrenador y máximo ganador de la historia del club también aparece representado a través de imágenes de la final de Madrid frente a Boca en 2018, una de las páginas más gloriosas de River.

El video además pone el foco en las nuevas generaciones, con la participación de jóvenes futbolistas de las divisiones inferiores y del fútbol femenino: Santiago Espíndola, Liam Chaya y Francisca Altgelt.

Los hinchas también ocupan un lugar central dentro del homenaje, junto con imágenes de la transformación del Monumental, que continúa avanzando con las obras de ampliación y techado del estadio.

Uno de los momentos más simbólicos del video muestra al Beto Alonso sosteniendo la histórica pelota naranja con la que convirtió su recordado gol de cabeza a Hugo Gatti en La Bombonera, durante aquella consagración de 1986 en la que River dio la vuelta olímpica en cancha de Boca.

Más allá de la tristeza reciente por la final perdida en Córdoba, River eligió celebrar sus 125 años resaltando una historia repleta de títulos, ídolos y momentos imborrables que marcaron para siempre al fútbol argentino.