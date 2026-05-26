Así son las nuevas camisetas de Los Pumas inspiradas en el Sol de Mayo para la temporada 2026

La nueva indumentaria presenta los 32 rayos del símbolo patrio y combina tradición, tecnología y alto rendimiento.

Hoy 08:29

La Unión Argentina de Rugby (UAR) presentó oficialmente las nuevas camisetas de Los Pumas para la temporada 2026, con un diseño inspirado en el Sol de Mayo, uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina.

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La indumentaria fue desarrollada junto a la marca Le Coq Sportif y tendrá tanto una versión titular como una alternativa, ambas con referencias directas a los 32 rayos presentes en la bandera y el Escudo Nacional.

Según explicaron durante la presentación, los rayos rectos simbolizan la razón y el orden, mientras que los flamígeros representan la pasión y la energía, en una idea conceptual vinculada al equilibrio colectivo que caracteriza al rugby.

La camiseta titular mantiene el tradicional diseño de franjas horizontales celestes y blancas, acompañado por un cuello en “V” y detalles del sol impresos tanto en las mangas como en el pecho.

Además, incorpora puntos de silicona especiales para mejorar el agarre de la pelota durante el juego. El uniforme se completa con short blanco y medias rayadas.

Por su parte, la camiseta alternativa apuesta por una tonalidad más oscura y un diseño lateral que recrea los rayos del sol atravesando un cielo nublado. En este modelo, los escudos y detalles aparecen en color dorado.

Desde la UAR destacaron que ambas prendas fueron confeccionadas con materiales pensados para el alto rendimiento deportivo, priorizando la resistencia, la flexibilidad y el confort para la competencia internacional.

Con esta nueva indumentaria, Los Pumas afrontarán una temporada clave en el calendario internacional, manteniendo una fuerte conexión entre la identidad nacional y la evolución tecnológica aplicada al deporte.