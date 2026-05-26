El campeón estrenará su título en Santiago del Estero: así será la venta de entradas para Belgrano vs. Gimnasia de Jujuy

El Pirata, flamante campeón del Torneo Apertura, enfrentará al Lobo por los 16avos de final de la Copa Argentina el sábado en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 19:58

Belgrano de Córdoba tendrá su primer partido tras la histórica consagración en el Torneo Apertura y lo hará en Santiago del Estero.

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El conjunto cordobés enfrentará este sábado 30 de mayo a Gimnasia de Jujuy por los 16avos de final, en el Estadio Único Madre de Ciudades, desde las 15.30.

De cara al encuentro, ya se confirmó cómo será la venta de entradas para ambas parcialidades.

Cómo comprar entradas para Gimnasia de Jujuy

La venta de populares para los hinchas del “Lobo” se realizará el viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en las boleterías del estadio 23 de Agosto, ubicado en calle Santa Bárbara esquina avenida del Éxodo, en San Salvador de Jujuy.

Venta para los hinchas de Belgrano

Por su parte, los simpatizantes del “Pirata” podrán adquirir populares y plateas en las boleterías del estadio Julio César Villagra, en barrio Alberdi de Córdoba capital.

El expendio estará dividido en dos jornadas:

Jueves 28 de mayo , de 11 a 18: venta exclusiva para socios.

, de 11 a 18: venta exclusiva para socios. Viernes 29 de mayo, de 11 a 18: venta para todo público.

Precios de las entradas

Menores Popular (hasta 11 años): $45.000

Popular: $55.000

Platea Este (Belgrano): $75.000

Platea Oeste (Belgrano): $95.000

Desde la organización informaron que las entradas podrán abonarse tanto en efectivo como con tarjeta de débito, ya que todas las boleterías contarán con sistema PosNet.

Entradas para personas con discapacidad

En cuanto al ingreso para personas con discapacidad, se indicó que la modalidad de canje será informada próximamente.