Crisis en Bolivia: un manifestante murió de un disparo durante un operativo policial

La víctima tenía 24 años y falleció en medio de los enfrentamientos por los bloqueos de rutas que mantienen sitiada a La Paz desde hace semanas.

Hoy 20:01

La crisis política y social en Bolivia se agravó este martes tras confirmarse la muerte de un manifestante durante un operativo de desbloqueo realizado en las afueras de La Paz, en medio de las protestas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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La víctima fue identificada como Víctor C. Q., un joven de 24 años que recibió un disparo de arma de fuego el sábado pasado en la localidad de Vilaque Copata, sobre la ruta que conecta El Alto con Oruro.

Según informaron medios locales a partir de un certificado forense, el joven murió como consecuencia de un impacto de bala sufrido durante los enfrentamientos registrados en el operativo denominado “Corredor Humanitario”, desplegado para liberar rutas y permitir el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos hacia La Paz y El Alto.

Desde el gobierno boliviano expresaron condolencias a la familia y aseguraron que las fuerzas de seguridad no utilizaron armas letales. El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que los efectivos actuaron únicamente con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

En la misma línea, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, sostuvo que los primeros indicios apuntan a que el disparo habría sido realizado “desde el lado contrario” al que ocupaban las fuerzas de seguridad. Además, remarcó que existe un control estricto sobre el uso de armamento en este tipo de operativos.

La Fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación por homicidio y confirmó que un equipo multidisciplinario pudo ingresar finalmente a la zona para realizar peritajes y recolectar pruebas. El fiscal Luis Carlos Torrez indicó que se buscará determinar quién efectuó el disparo.

El acceso a Vilaque Copata había permanecido bloqueado durante dos días por las barricadas instaladas por sectores movilizados. Recién tras negociaciones con los manifestantes los investigadores lograron ingresar al lugar del hecho.

Las protestas en Bolivia comenzaron hace casi un mes impulsadas por sindicatos y organizaciones sociales que reclaman mejoras salariales, abastecimiento de combustible y medidas frente a la crisis económica. Sin embargo, en las últimas semanas las movilizaciones se radicalizaron.

Los bloqueos mantienen prácticamente aislada a La Paz, provocando faltantes de alimentos, medicamentos y combustibles, mientras la inflación interanual alcanzó el 14% en abril y profundizó el malestar social.

En un intento por desactivar el conflicto, Rodrigo Paz anunció una reducción del 50% de su salario y volvió a convocar al diálogo. A pesar de ello, las protestas continúan y la situación ya genera preocupación internacional, con pronunciamientos y ofertas de asistencia por parte de Brasil, Estados Unidos y Argentina.