Ambert lanza programa de casas a 1 euro con ayudas de hasta 70.000 euros

Ambert, en Auvernia-Ródano-Alpes, ofrece casas por 1 euro y subsidios de hasta 70.000 euros para reformas, buscando revitalizar su casco histórico y atraer nuevas familias.

Hoy 07:01

La localidad francesa de Ambert, situada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, ha implementado un ambicioso proyecto que busca revitalizar su casco histórico mediante la atracción de nuevas familias a través de programas de acceso a la vivienda. En esta iniciativa, el ayuntamiento ofrece no solo casas a un precio simbólico de 1 euro, sino también ayudas municipales que pueden alcanzar hasta 70.000 euros para la reforma integral de estas propiedades.

El objetivo principal de esta estrategia es atraer a familias dispuestas a residir en estas antiguas viviendas, muchas de las cuales se ubican en el casco histórico de Ambert, un área de gran valor arquitectónico que ha experimentado un lento proceso de despoblamiento en las últimas décadas. La mayoría de las casas disponibles son de tres plantas y requieren intervenciones estructurales significativas para ser habitables.

Para poder acceder a estas viviendas, las familias interesadas deben comprometerse a convertir la propiedad en su vivienda principal y presentar un proyecto de renovación integral. A cambio, el ayuntamiento otorga la ayuda municipal de hasta 70.000 euros, que puede incluir estudios técnicos, licencias y asistencia económica directa para la rehabilitación, todo ello sujeto a una evaluación técnica y administrativa.

Además del precio simbólico de las casas, los compradores pueden beneficiarse de ayudas estatales adicionales ofrecidas por el gobierno francés, destinadas a fomentar la rehabilitación de viviendas en zonas rurales. Estas subvenciones pueden cubrir una parte considerable de los costos de reforma, incluyendo eficiencia energética, aislamiento térmico y renovación de fachadas.

Ambert es reconocido por su alta calidad de vida, su cercanía a espacios naturales como el parque regional Livradois-Forez y su patrimonio histórico bien conservado. El municipio cuenta con escuelas, centros culturales y una comunidad activa que celebra festivales locales durante todo el año, lo que lo convierte en un lugar ideal para familias que buscan tranquilidad y naturaleza.

Iniciativas similares a la de Ambert han sido implementadas en otras ciudades europeas, como Sambuca y Mussomeli en Italia, que han mostrado resultados positivos. Lo que diferencia a Ambert son las generosas ayudas municipales y su integración con programas estatales, convirtiendo esta propuesta en una de las más completas hasta el momento.

Las familias interesadas en participar en este programa deben enviar su solicitud directamente al ayuntamiento de Ambert, incluyendo una carta de intención, un plan preliminar de reforma y la documentación legal del núcleo familiar. El proceso de selección prioriza a quienes buscan establecerse de forma permanente, especialmente familias con niños o individuos dispuestos a contribuir a la comunidad local.