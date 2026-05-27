Scaloni mantiene una duda para el Mundial y explicó por qué Dybala quedó afuera de la Selección

El entrenador de la Selección Argentina habló sobre la situación física de Lionel Messi, aseguró que esperará hasta último momento para definir la lista del Mundial 2026 y reconoció que varios futbolistas llegan con molestias. Además, justificó la ausencia de la Joya.

Hoy 20:56

A pocos días de presentar la nómina definitiva para el Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una entrevista en la que dejó varias definiciones importantes sobre el presente de la Selección Argentina. El entrenador campeón del mundo reconoció que existe “una duda” en la lista final y confirmó que aguardará hasta último momento por la evolución física de algunos jugadores.

Uno de los temas principales fue la situación de Lionel Messi, quien encendió las alarmas tras pedir el cambio en el partido de Inter Miami CF frente a Philadelphia Union. “Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas”, explicó el técnico.

Además, Scaloni admitió que varios futbolistas llegarán al Mundial con lo justo desde lo físico. “Nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de los jugadores que han tenido inconvenientes físicos. La meta es recuperarlos y que lleguen de la mejor manera”, sostuvo.

Por otra parte, el entrenador se refirió a la ausencia de Paulo Dybala en la consideración para la Copa del Mundo. El DT explicó que la renovación dentro del plantel depende exclusivamente del rendimiento y no de la edad de los futbolistas. “La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro no rinda. Los que están hoy no han bajado el nivel”, remarcó, dejando en claro que mantiene la base del equipo campeón en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

En ese sentido, también dejó abierta la posibilidad de incluir algunas sorpresas entre los 26 convocados. Scaloni confirmó que juveniles como Agustín Giay y Nicolás Capaldo viajarán a la gira previa en Estados Unidos junto a otros futbolistas que vienen siendo observados por el cuerpo técnico.

“Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Todo lo hacemos pensando en que puedan aportarnos por si pasa algo después de cerrada la primera lista”, señaló el entrenador, recordando las bajas de último momento que sufrió Argentina antes de Qatar 2022 con Joaquín Correa y Nicolás González.

Finalmente, Scaloni evitó confirmar su continuidad después del Mundial y aseguró que primero está enfocada toda la energía en la competencia. “Ahora tenemos un Mundial y eso es más importante que ver si un DT sigue o no. Cuando termine el Mundial charlaremos”, expresó sobre su vínculo con Claudio Tapia.

Antes de cerrar, el entrenador dejó un mensaje para los hinchas argentinos de cara a la defensa del título: “Estos chicos dejaron siempre el máximo. Vamos a ir a esta Copa del Mundo de la misma manera, dejando la vida y respetando nuestra cultura y nuestra camiseta”.