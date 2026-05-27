Atletas santiagueñas brillaron en Lima y conquistaron ocho medallas en el Iberoamericano Master 2026

La delegación argentina sumó importantes logros gracias a las actuaciones de Mirian Toloza, Bettina Cuart y María Teresa Díaz.

27/05/2026

Del 22 al 27 de mayo, la ciudad de Lima fue escenario del II Campeonato Iberoamericano Master de Pista y Campo, certamen en el que tres atletas de Santiago del Estero representaron a la Argentina y lograron una sobresaliente cosecha de ocho medallas: dos de oro, cuatro de plata y una de bronce.

Una de las grandes figuras santiagueñas fue Mirian Toloza, quien compitió en la categoría 65 años y consiguió una actuación brillante al quedarse con la medalla de oro en los 2000 metros con obstáculos. Además, sumó tres preseas plateadas en las pruebas de Pentatlón, 80 metros con vallas y Salto en Alto, consolidándose como una de las atletas más destacadas del certamen.

También tuvo una actuación sobresaliente Bettina Cuart, representante de la categoría 55 años, quien se consagró campeona iberoamericana tras obtener la medalla de oro en los 2000 metros con obstáculos, aportando otro logro importante para la delegación santiagueña.

Por su parte, María Teresa Díaz, también en la categoría 65 años, consiguió subir al podio en tres oportunidades. La atleta obtuvo medalla de plata en los 10K y en los 800 metros llanos, además de quedarse con la medalla de bronce en los 1500 metros llanos.

Las actuaciones de las deportistas santiagueñas volvieron a dejar en lo más alto al atletismo provincial en una competencia internacional de gran nivel, demostrando esfuerzo, vigencia y compromiso deportivo. Desde distintos sectores del deporte local felicitaron a Mirian Toloza, Bettina Cuart y María Teresa Díaz por representar de gran manera a la provincia y al país en el escenario iberoamericano.