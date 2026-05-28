“Le devolvimos la libertad a los argentinos”: Milei defendió su gestión y acusó a la oposicion de intentar un golpe de Estado

El Presidente habló ante empresarios en el Latam Economic Forum, defendió el rumbo económico de su gestión y volvió a cuestionar con dureza a la oposición y a los medios de comunicación.

Hoy 14:52

El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra la oposición y los medios de comunicación durante su exposición en el Latam Economic Forum, realizado este jueves en Parque Norte.

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Ante un auditorio colmado de empresarios, dirigentes y funcionarios libertarios, el mandatario defendió el rumbo económico de su gestión y aseguró que su Gobierno “le devolvió la libertad a los argentinos”.

El jefe de Estado habló acompañado por una primera fila integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Durante su discurso, Milei destacó la baja del riesgo país y sostuvo que busca que los argentinos “abracen las ideas de la libertad y entierren al populismo”.

Además, cuestionó a los medios de comunicación por “atacar” al Gobierno de manera “injusta”. “Nunca se vio en la historia”, afirmó.

En materia económica, el Presidente aseguró que la actividad “se viene expandiendo a 5% anual” y afirmó que su gestión está “quintuplicando el crecimiento”.

Respecto de la inflación, reconoció que “no es la que queremos”, aunque remarcó que el país logró evitar una hiperinflación gracias al trabajo del equipo económico encabezado por Luis Caputo, junto a Pablo Quirno y Santiago Bausili.

Milei también elogió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al afirmar que el Gobierno terminó “con los piquetes y los gerentes de la pobreza”.

En otro tramo de su exposición, apuntó directamente contra la oposición y sostuvo que en 2025 “intentó un golpe de Estado atacando al programa económico”.

“En esos ataques hubo una salida masiva de activos argentinos. Eso implicó una corrida como nunca se vio en la historia argentina, pero tomamos medidas precautorias”, expresó.

El mandatario también celebró la aprobación de distintos proyectos impulsados por el oficialismo y mencionó iniciativas como la reforma laboral, la ley de inocencia fiscal, la ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

“Le devolvimos la libertad a los argentinos”, insistió Milei, mientras era aplaudido por el público presente.

La jornada había comenzado con la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que la inflación de mayo será menor a la de abril y aseguró que “la economía se va a llevar puesta a la política” en las próximas elecciones.