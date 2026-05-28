Julián Álvarez seduce al Barcelona y el PSG aparece en escena

El delantero argentino es uno de los grandes objetivos del mercado europeo. El elenco español acelera tras la salida de Lewandowski, pero el club francés también sigue de cerca la situación del ex River.

Hoy 16:00

El nombre de Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado de pases europeo. Hace tiempo que el Barcelona tiene al delantero argentino entre sus grandes objetivos y ahora, tras la salida de Robert Lewandowski, el interés tomó todavía más fuerza. En Cataluña sueñan con convertir al campeón del mundo en la nueva referencia ofensiva del equipo de Hansi Flick.

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La posibilidad seduce al ex atacante de River Plate, que atraviesa un gran momento en el Atlético de Madrid pero sabe que, después del Mundial 2026, podría llegar el momento de cambiar de aire. El delantero se siente cómodo en España y valora el crecimiento futbolístico que tuvo bajo el mando de Diego Simeone, aunque la chance de vestir la camiseta blaugrana aparece como una oportunidad difícil de ignorar.

En el Atlético no desconocen el escenario. Por eso, aunque Julián tiene contrato hasta 2030, el club madrileño nunca avanzó decididamente en una renovación. La dirigencia sabe que existe una posibilidad concreta de venta y estaría dispuesta a negociar por una cifra cercana a los 150 millones de dólares, muy por debajo de la cláusula de rescisión fijada en 500 millones.

La regla que favorece al Barcelona

Uno de los puntos que alimenta la ilusión del Barcelona es la situación económica del club y el nuevo margen que le otorga el Fair Play Financiero. Actualmente, la institución catalana está beneficiada por la llamada regla del “uno por uno”, una normativa clave para poder incorporar futbolistas.

Esta regla establece que un club puede reinvertir exactamente el mismo dinero que logre ahorrar o ingresar. Es decir, si libera masa salarial o concreta ventas por determinada cifra, automáticamente puede utilizar ese monto para nuevas incorporaciones.

La salida de Lewandowski y otras bajas importantes le permitirían al Barça acercarse al número que pretende el Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Por eso, en España aseguran que el club catalán ya comenzó a mover piezas pensando en el delantero argentino como prioridad absoluta.

PSG, atento y listo para competir

Sin embargo, el Barcelona no está solo en la carrera. Otro gigante europeo aparece agazapado: el Paris Saint-Germain. El conjunto francés sigue de cerca la situación del atacante y podría irrumpir con fuerza una vez finalizada la temporada europea.

El PSG, que disputará la final de la Champions League frente al Arsenal en Budapest, tiene poder económico suficiente para competir mano a mano con cualquier club del continente y no descarta hacer una oferta millonaria para quedarse con Julián.

Mientras tanto, el delantero mantiene la calma y tiene toda su atención puesta en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. “Ahora tengo más experiencia y jugar con esta camiseta te da un impulso”, expresó recientemente el atacante, que sabe que su futuro volverá a ser uno de los grandes temas del mercado europeo.

Por ahora, el destino todavía no está definido. Pero todo indica que, después de dos temporadas en Madrid, Julián Álvarez podría iniciar un nuevo capítulo en su carrera. Y la gran pregunta ya empezó a instalarse en Europa: ¿su próximo destino será el Barcelona o el PSG?