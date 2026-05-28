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Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para visitar a su homónimo de Resistencia por el Federal A

El Profe jugará este domingo desde las 16 por la fecha 11 del torneo. Viene de lograr dos triunfos consecutivos y busca seguir levantando en la Zona 2.

Hoy 16:45

Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para afrontar un nuevo compromiso en el Torneo Federal A 2026. El conjunto bandeño visitará este domingo 31 de mayo a Sarmiento de Resistencia, en el marco de la fecha 11 de la competencia.

El encuentro se disputará desde las 16 horas y contará con el arbitraje de Alejandro Scionti, de Casilda. Estará acompañado por los asistentes Sebastián Emanuel Osudar y Bruno Cejas, ambos de Rosario, mientras que Jonatan Daniel Mapelli será el cuarto árbitro.

El Profe atraviesa su mejor momento en lo que va del campeonato. Después de un arranque complicado, logró recuperarse con dos victorias consecutivas en el Ciudad de La Banda, resultados que le permitieron tomar aire y comenzar a escalar posiciones en la tabla.

En su última presentación, Sarmiento mostró una de sus mejores versiones al golear por 3 a 0 a Boca Unidos de Corrientes, triunfo que significó además sumar sus primeros éxitos en la presente campaña del Federal A.

Ahora tendrá una prueba exigente fuera de casa ante su homónimo chaqueño, con la intención de sostener la levantada y seguir creciendo futbolísticamente en una zona muy pareja y competitiva.

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