Realizaron una jornada de concientización por la salud de las mujeres en Plaza San Martín

La actividad reunió a autoridades provinciales, organizaciones sociales y vecinos en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Hoy 16:29

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se desarrolló una jornada de concientización y promoción sanitaria en la Plaza San Martín de la ciudad Capital, con la participación de autoridades provinciales, organizaciones sociales y vecinos.

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La actividad contó con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill; la ministra de Salud, Natividad Nassif; la directora general de Abordaje Integral de las Adicciones, Claudia Tarchini; y la directora de Género, Lourdes Núñez, además de referentes de distintos movimientos sociales e invitados especiales.

Durante la jornada, las autoridades remarcaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado del Estado provincial en territorio para garantizar el acceso a la salud y el bienestar de la comunidad.

En ese contexto, la Plaza San Martín se transformó en un espacio de encuentro, intercambio y visibilización, donde los vecinos pudieron acceder a controles de salud gratuitos y recorrer distintos stands informativos.

Además, se desarrollaron juegos didácticos y actividades recreativas orientadas a promover la prevención y la educación sanitaria de una manera accesible y participativa.

La propuesta tuvo como objetivo acercar herramientas de información y concientización a la comunidad, fomentando hábitos saludables y el acceso a derechos vinculados a la salud integral de las mujeres.