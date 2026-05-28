Realizaron una jornada de concientización por la salud de las mujeres en Plaza San Martín

La actividad reunió a autoridades provinciales, organizaciones sociales y vecinos en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se desarrolló una jornada de concientización y promoción sanitaria en la Plaza San Martín de la ciudad Capital, con la participación de autoridades provinciales, organizaciones sociales y vecinos.
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La actividad contó con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill; la ministra de Salud, Natividad Nassif; la directora general de Abordaje Integral de las Adicciones, Claudia Tarchini; y la directora de Género, Lourdes Núñez, además de referentes de distintos movimientos sociales e invitados especiales.
Durante la jornada, las autoridades remarcaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado del Estado provincial en territorio para garantizar el acceso a la salud y el bienestar de la comunidad.
En ese contexto, la Plaza San Martín se transformó en un espacio de encuentro, intercambio y visibilización, donde los vecinos pudieron acceder a controles de salud gratuitos y recorrer distintos stands informativos.
Además, se desarrollaron juegos didácticos y actividades recreativas orientadas a promover la prevención y la educación sanitaria de una manera accesible y participativa.
La propuesta tuvo como objetivo acercar herramientas de información y concientización a la comunidad, fomentando hábitos saludables y el acceso a derechos vinculados a la salud integral de las mujeres.