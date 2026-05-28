Fuerte cruce en Gran Hermano: Yipio explotó contra “Campanita” por despertarlos con cacerolas

La participante uruguaya perdió la paciencia con Steffany Pereira luego de una nueva mañana de ruidos en la casa más famosa del país.

Hoy 16:57

Un nuevo conflicto sacudió la convivencia en Gran Hermano luego de que Steffany Pereira, conocida dentro de la casa como “Campanita”, protagonizara un fuerte cruce con Yipio durante la mañana de este jueves.

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Desde su ingreso al reality, la influencer se volvió una de las participantes más comentadas por sus actitudes y estrategias para ganar protagonismo dentro del juego. Una de sus costumbres más polémicas consiste en despertar a sus compañeros golpeando cacerolas por toda la casa.

Aunque algunos jugadores toman la situación con humor, otros ya demostraron su fastidio, y esta vez fue Yipio quien no pudo contener su enojo.

Todo comenzó cuando Campanita volvió a hacer ruido para despertar al resto de los participantes. Frente a las quejas generalizadas, lanzó con ironía: “Ay, gente. Es que no están en un hotel cinco estrellas”.

La frase generó la inmediata reacción de la humorista uruguaya, quien visiblemente molesta respondió: “Y vos no estás en un psiquiátrico, así que comportate”.

Lejos de frenar la discusión, Campanita retrucó con sarcasmo y aseguró que la casa “es como un psiquiátrico”, lo que elevó aún más la tensión entre ambas.

En medio del intercambio, Yipio lanzó otra chicana vinculada a la estrategia de juego de su compañera: “Cómo se nota que se nominó ayer. La próxima vez despertate un miércoles si sos tan valiente”.

Finalmente, Steffany intentó desentenderse de la acusación preguntando por qué debía hacerlo un miércoles, mientras que Yipio cerró la discusión con evidente fastidio.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a poner a Campanita en el centro de las polémicas dentro del reality de Telefe.