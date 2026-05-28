Juicio por la muerte de Maradona: declaró la médica que firmó el acta de externación

Mariana Flichman expuso ante el tribunal cómo se elaboró el documento clave que autorizó el traslado del exfutbolista a su casa de Tigre, donde murió en 2020.

Hoy 18:07

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este jueves declaró por primera vez la médica legista de Swiss Medical, Mariana Flichman, quien estuvo a cargo de la confección del acta de externación que permitió su traslado a la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde el exjugador falleció el 25 de noviembre de 2020.

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La profesional brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en el marco del proceso judicial que investiga las circunstancias de la muerte del ídolo mundial.

Flichman explicó que fue convocada por el entonces director médico de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, en medio de las discusiones sobre la continuidad del tratamiento del exfutbolista tras la intervención quirúrgica por un hematoma subdural.

“Fui convocada para la confección del acta de externación. Estábamos en plena pandemia y mi gerencia estaba a cargo de los protocolos del COVID”, relató durante su declaración.

Según detalló, su intervención no implicaba decisiones clínicas sobre el paciente, sino la formalización administrativa de la información brindada por el equipo médico tratante. “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante”, sostuvo.

La médica explicó además cómo se estructuró el documento que luego sería incorporado como pieza clave en la causa judicial. Indicó que solicitó precisiones sobre el destino del paciente, su estado de salud y las condiciones del egreso, con lo cual elaboró un borrador del acta.

Durante su testimonio, Flichman describió la reunión en la que el documento fue leído y firmado por los distintos intervinientes, entre ellos Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el director médico Pablo Dimitroff y familiares de Maradona.

“Pedí que se leyera el acta en voz alta y que cada uno se llevara una copia”, señaló, y aseguró que consultó explícitamente si todos estaban de acuerdo con lo expresado en el documento antes de finalizar el encuentro.

En otro tramo de su declaración, la médica afirmó que los profesionales tratantes no realizaron modificaciones posteriores al contenido del acta una vez consensuado.

Uno de los puntos centrales del testimonio surgió al contrastarse su relato con la versión de la psiquiatra imputada. Mientras Cosachov había declarado que confió en el documento sin leerlo en detalle, Flichman respondió: “Yo confié en que todos sabían lo que firmaban”.

La médica también aclaró que el esquema de atención domiciliaria acordado no equivalía a una internación clínica tradicional, sino a un sistema de cuidados con distintos niveles de complejidad.

El juicio continúa con la declaración de distintos profesionales de la salud involucrados en la atención del exfutbolista, en una causa donde están imputados médicos, enfermeros y coordinadores por presunto homicidio simple con dolo eventual.