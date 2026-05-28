La Fórmula 1 cambiará su reglamento para el Gran Premio de Mónaco

La Máxima no utilizará el sistema Straight Line en la carrera principal del histórico circuito callejero por cuestiones de seguridad. Franco Colapinto será uno de los grandes focos del fin de semana.

Hoy 18:43

La Formula 1 introducirá una modificación reglamentaria especial para el próximo Gran Premio de Monaco, que se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio. y marcará el inicio de la gira europea de la temporada. Durante la carrera principal, la categoría decidió no utilizar el sistema Straight Line, una de las innovaciones más comentadas de las nuevas reglas técnicas de 2026.

El mecanismo, que reemplazó al antiguo DRS (drag reduction system), permite abrir los alerones delantero y trasero en determinadas rectas para reducir la resistencia aerodinámica y aumentar la velocidad de los monoplazas. Sin embargo, debido a las características del circuito callejero de Mónaco, la organización optó por eliminar su uso para evitar riesgos en un trazado extremadamente estrecho y rodeado de barreras.

El histórico callejero del Principado es considerado uno de los escenarios más emblemáticos de la Formula One, aunque también es uno de los más complejos para los sobrepasos. Por esa razón, el esquema oficial del circuito no contará con zonas habilitadas para el uso del sistema Straight Line durante la competencia del domingo.

De todas maneras, seguirá vigente el denominado modo adelantamiento, un sistema que otorga un extra de energía eléctrica a los autos que se encuentren a menos de un segundo del rival que tienen adelante. Esta herramienta continuará disponible en la recta principal y será clave para intentar generar maniobras de superación.

El Monaco Grand Prix comenzará el próximo viernes con las dos primeras prácticas libres y tendrá una atención especial para los fanáticos argentinos por la presencia de Franco Colapinto. El sábado se desarrollarán el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que el domingo se correrá la esperada carrera principal en las calles del Principado.