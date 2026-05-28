La UCSE abrió las inscripciones para una nueva cohorte de la Diplomatura en Turismo Religioso

La propuesta académica de la Facultad de Ciencias Económicas se dictará de manera virtual y comenzará el 16 de junio. Está orientada a profesionales, agentes pastorales y personas interesadas en el desarrollo del turismo vinculado a la fe y el patrimonio religioso.

Hoy 18:26

La Facultad de Ciencias Económicas, a través de la carrera de Licenciatura en Turismo, anunció la apertura de inscripciones para la 7ª cohorte de la Diplomatura Universitaria en Turismo Religioso, una propuesta académica que se creó en el marco de un convenio con la Pastoral de Turismo de la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

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La diplomatura surge en un contexto en el que el turismo religioso continúa creciendo como una actividad que reúne espiritualidad, patrimonio, cultura e identidad territorial. Desde su implementación, la propuesta ya capacitó a agentes pastorales de turismo, referentes de santuarios, profesionales, funcionarios y miembros de instituciones religiosas de distintos puntos de Argentina y Latinoamérica.

Según señalaron desde la facultad, la diplomatura nació a partir del contacto con responsables de destinos religiosos que advertían la necesidad de profesionalizar la gestión de peregrinaciones, celebraciones y espacios de fe que reciben un número creciente de visitantes. En esa línea, como lo expresa la Lic. Patricia Álvarez (directora del programa académico), la formación propone una mirada distinta e intregrativa sobre la actividad, incorporando dimensiones vinculadas a la hospitalidad, el patrimonio, la sustentabilidad y las nuevas demandas de peregrinos y turistas.

La propuesta está destinada a profesionales del turismo, integrantes de iglesias y santuarios, funcionarios públicos e interesados en general que busquen adquirir herramientas para el desarrollo y la valoración del patrimonio religioso.

El cursado será totalmente a distancia, con encuentros sincrónicos semanales, lo que permitirá la participación de estudiantes de distintos puntos del país o fuera de este. La diplomatura tendrá una duración de seis meses y medio y comenzará el 16 de junio de 2026.

Entre los contenidos previstos se ven módulos sobre turismo religioso, patrimonio religioso, interreligiosidad, pastoral de la acogida y comercialización turística.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo semcomunicacion@ucse.edu.ar.