La Unión Europea multó a Temu con 200 millones de euros por venta de productos ilegales

La Comisión Europea sancionó a la plataforma de comercio electrónico por incumplir la Ley de Servicios Digitales y permitir la circulación de artículos inseguros.

Hoy 18:57

La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 200 millones de euros al gigante del comercio electrónico Temu por permitir la venta de productos ilegales dentro de su plataforma, en violación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

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Según el comunicado del organismo europeo, las pruebas reunidas demostraron que existe un alto riesgo de que los consumidores de la Unión Europea se encuentren con productos no autorizados o que no cumplen con la normativa vigente, lo que representa una infracción directa a la legislación digital del bloque.

Entre los artículos señalados figuran juguetes para bebés y dispositivos electrónicos de pequeño tamaño que no cumplirían con los estándares de seguridad exigidos, lo que encendió las alertas sobre la protección de los consumidores.

La Comisión advirtió además que el crecimiento del comercio electrónico en la Unión Europea ha estado acompañado por un aumento de productos inseguros, falsificados o fuera de norma, lo que podría afectar tanto a la salud pública como al medio ambiente y a la competencia leal en el mercado.

Esta sanción convierte a la compañía de origen asiático en la segunda empresa penalizada bajo la DSA, luego de la multa de 120 millones de euros aplicada previamente a la red social X.

En aquel caso, el organismo europeo había cuestionado el sistema de verificación de la plataforma, al considerar que podía resultar engañoso y facilitar la circulación de cuentas falsas o suplantaciones de identidad.

La decisión de la Comisión Europea refuerza el endurecimiento del control sobre las grandes plataformas digitales que operan en el mercado europeo, en el marco de nuevas regulaciones orientadas a proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en línea.