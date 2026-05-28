La NASA prepara la misión MoonFall para explorar el polo sur de la luna con drones

Cuatro vehículos no tripulados buscarán identificar zonas de aterrizaje seguras para futuras misiones tripuladas del programa Artemis.

Hoy 18:55

El regreso de la exploración tripulada a la Luna —cuya última misión con presencia humana ocurrió en 1972— avanza con nuevos desarrollos del programa NASA, que ya puso en marcha las misiones Artemis y trabaja en futuras etapas de exploración.

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En ese marco, la misión Artemis II ya realizó un sobrevuelo del satélite natural de la Tierra, mientras que Artemis III se encuentra en preparación con la expectativa de concretar un alunizaje en los próximos años.

Paralelamente, la agencia espacial avanza con un nuevo proyecto denominado MoonFall, que tiene como objetivo principal el estudio del polo sur lunar mediante el uso de cuatro drones diseñados para analizar el terreno con gran precisión.

Según explicaron desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), la iniciativa busca “abrir nuevos caminos para la ciencia y la exploración humana de la Luna mediante el envío de cuatro drones propulsados para inspeccionar posibles lugares de aterrizaje del programa Artemis con un nivel de detalle sin precedentes”.

Los vehículos no tripulados tendrán la tarea de recolectar imágenes en alta resolución durante un día lunar —equivalente a 14 días terrestres— utilizando un sistema de mapeo denominado Lunar Dashcam, que permitirá generar representaciones detalladas del terreno.

Además, los drones continuarán operativos durante meses posteriores a su misión principal, gracias a un diseño preparado para soportar condiciones extremas, como temperaturas inferiores a los –130 °C en el polo sur lunar.

Cada uno de los dispositivos tendrá aproximadamente 250 kilogramos de peso, 1,2 metros de altura y 2,1 metros de diámetro, e incluirá paneles solares, sistemas de navegación láser y espectrómetros para analizar la presencia de agua y niveles de radiación.

La misión contará además con el apoyo de la nave Elytra, desarrollada por la empresa Firefly Aerospace, encargada del transporte de los drones hacia la superficie lunar. El viaje hasta la Luna demandaría alrededor de 45 días.

Desde la NASA estiman que el lanzamiento podría concretarse hacia 2028, en preparación para futuras misiones tripuladas del programa Artemis, incluida la esperada Artemis IV, que marcaría el regreso de astronautas a la superficie lunar.