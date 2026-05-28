Mitre y Güemes ya conocen a sus árbitros para la fecha 16 de la Primera Nacional

El Aurinegro recibirá a Deportivo Morón en Santiago del Estero, mientras que el Gaucho visitará a Almagro tras el triunfazo ante Patronato en el debut de Pablo Guiñazú.

Hoy 18:26

La organización de la Primera Nacional 2026 confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 16 del campeonato, donde tanto Mitre como Güemes tendrán compromisos importantes en sus respectivas zonas.

Por el lado del Aurinegro, el encuentro entre Mitre y Deportivo Morón se disputará el próximo domingo 31 de mayo desde las 16 en Santiago del Estero. El árbitro principal será Maximiliano Manduca, acompañado por Julio Fernández y Martín Grasso como asistentes, mientras que Maximiliano Silcan Jerez será el cuarto árbitro. El equipo santiagueño llega a este compromiso luego de igualar 1 a 1 ante Colón en Santa Fe, resultado que le permitió sumar fuera de casa.

Por su parte, Güemes tendrá una dura visita frente a Almagro el domingo 31 de mayo a las 15.30. El encargado de impartir justicia será Pablo Giménez, quien estará secundado por Ramón Ortiz y Joaquín Badano. El cuarto árbitro será Kevin Alegre. El Gaucho afrontará este partido con un envión anímico importante tras vencer 1 a 0 a Patronato en La Isla, en lo que significó el debut triunfal de Pablo Guiñazú como entrenador.

Tanto Mitre como Güemes buscarán seguir sumando puntos en una categoría cada vez más pareja y exigente, con la ilusión de consolidarse en la pelea de sus respectivas zonas.