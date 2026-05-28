Ricardo Sosa disertó en España sobre imagen turística como lenguaje de cooperación

El Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turísticos (ASICOTUR), Ricardo Sosa, inició su participación en España coordinando un panel de expertos en el II Taller de Cooperación Turística Internacional que organiza la entidad, un debate global sobre la imagen visual de los destinos como herramienta estratégica para el desarrollo territorial y sostenible respaldado por ONU Turismo.

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Según dio a conocer en sus redes sociales, el prestigioso evento global se desarrolla en Lobios, Galicia (España), bajo el lema central de analizar la imagen visual de los destinos y su influencia en la cooperación turística internacional, reuniendo a expertos de América, Europa y África.

La intervención del santiagueño Ricardo Sosa se realizó este miércoles, donde tuvo a su cargo el Panel 01 “Identidad Compartida: Estrategias visuales en la promoción turística transnacional”.

En este espacio se debatieron los aciertos y las metodologías de grandes campañas de marketing conjunto, tomando como referencias internacionales los casos de éxito de la “Marca Centroamérica” y la “Comunidad Andina”.

El panel contó con un prestigioso listado de expertos internacionales. Entre quienes acompañaron a Sosa estuvieron Boris Iraheta (El Salvador), actual Secretario General de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y, vía telemática, Gabriela Carolina López Ochoa (Ecuador), responsable de Turismo en la Comunidad Andina (CAN).

Durante más de una hora, el intercambio abordó temas vinculados a la digitalización, la articulación entre diferentes países para posicionar una región, la conformación de productos turísticos transnacionales, el impacto en los principales mercados elegidos y los desafíos de gobernanza regional, desarrollo aerocomercial y generación de paquetes turísticos integrados.

El encuentro reúne a especialistas de Europa, América y África y tiene como objetivo brindar herramientas a los destinos turísticos para que puedan construir identidades corporativas sólidas y posicionarse de forma audiovisual en los mercados más competitivos del mundo.

La actividad cuenta con el respaldo oficial de ONU Turismo, que incluyó esta cita en su calendario anual de eventos estratégicos. En la apertura estuvo presente el Coordinador Técnico de Miembros Afiliados de ONU Turismo, Dimitry Ilin, quien destacó el rol de ASICOTUR en el escenario turístico internacional.

Además, remarcó la importancia de la cooperación internacional al sostener que “la unificación de estrategias visuales sólidas resulta indispensable para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible de los destinos emergentes y las comunidades rurales”.

Actualmente, Ricardo Sosa también se desempeña en el ámbito público como Subsecretario de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete y Secretario Adjunto del Consejo Económico y Social de Santiago del Estero, mientras ejerce la Vicepresidencia de ASICOTUR en el sector privado.