El Gobierno completó el cupo de US$2000 millones del bono en dólares a 2027

La Secretaría de Finanzas adjudicó US$105 millones adicionales y cerró el programa de emisión del AO27, en un contexto de alta liquidez en dólares y fuerte demanda del mercado.

Hoy 18:04

La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves US$105 millones del bono en dólares a 2027 (AO27) y completó así el cupo máximo de emisión fijado en US$2000 millones, establecido a fines de febrero cuando el instrumento fue lanzado al mercado.

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La operación se dio en el marco de la segunda vuelta de la licitación, donde previamente ya se habían colocado US$200 millones, consolidando el cierre del programa financiero previsto para este tramo.

Según el esquema original, el Gobierno buscaba colocar el bono mediante subastas primarias de US$150 millones con una segunda vuelta de US$100 millones adicionales. Sin embargo, a lo largo de los meses el mecanismo fue flexibilizado hasta alcanzar finalmente el límite total previsto.

Durante ambas licitaciones, el Tesoro debió prorratear las ofertas debido a que la demanda superó la cantidad disponible. Esto implicó que los inversores recibieran una proporción menor de los títulos solicitados, en un contexto de elevada liquidez en dólares dentro del sistema financiero.

En ese sentido, los depósitos en moneda extranjera en los bancos se mantienen en niveles récord, lo que explica parte del fuerte apetito por instrumentos dolarizados.

El economista jefe de Puente, Eric Ritondale, evaluó que con esta adjudicación “el Tesoro completa de forma efectiva el programa de emisión remanente para el tramo 2027, cerrando una rueda financiera exitosa que ratifica la capacidad del fisco para extender duration y administrar pasivos de manera ordenada”.

El objetivo del Ministerio de Economía era captar US$2000 millones para afrontar vencimientos de deuda que superan los US$4400 millones entre capital e intereses, con fecha de pago el próximo 9 de julio.

Sin embargo, el Tesoro solo logró retener cerca del 25% de los dólares obtenidos en el mercado local, ya que debió destinar una parte importante a cancelar compromisos con organismos multilaterales.

En ese contexto, el Ministerio de Economía también debió adquirir US$1700 millones al Banco Central de la República Argentina para hacer frente a obligaciones de deuda, mientras avanza en negociaciones por un préstamo de US$4000 millones con bancos internacionales respaldado por garantías del Banco Mundial y el BID.

Para aprovechar la demanda del mercado, Economía incorporó además un bono con vencimiento en 2028, que ofrece una tasa mayor en comparación con el instrumento a 2027, en un escenario atravesado por la incertidumbre electoral.

De no ampliarse el monto o incorporarse nuevos títulos, en las próximas licitaciones de junio el Gobierno continuará operando principalmente con el bono en dólares con vencimiento en octubre de 2028.