Detenido hombre que aterrorizó a su expareja en Tucumán

La Policía de Tucumán logró la detención de un hombre que aterrorizó a su expareja al treparse al capó de su camioneta y golpearla, tras la difusión de un video del ataque en redes sociales.

Hoy 17:18

En un preocupante incidente de violencia de género en Tucumán, un hombre fue arrestado tras aterrorizar a su expareja al aferrarse al capó de su vehículo, una Toyota Hilux.

El episodio se volvió viral en las redes sociales, lo que llevó a la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía a investigar el ataque y reunir pruebas para proceder con la detención del agresor.

Los efectivos de la Comisaría Concepción analizaron el video del ataque y solicitaron una orden de allanamiento para el domicilio del acusado, lo que culminó en una operación policial este miércoles.

Durante el operativo, los oficiales irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Los Patos al 300, donde lograron reducir al sospechoso y proceder a su aprehensión inmediata.

El ataque ocurrió cuando el agresor interceptó el vehículo en la esquina de San Martín y San Lorenzo, subió al capó y comenzó a golpear el vidrio mientras gritaba: “si no sos mía, no sos de nadie”.

Es relevante señalar que el detenido ya contaba con denuncias previas por incidentes similares y había infringido una prohibición de acercamiento hacia la víctima.

Además, durante el operativo, la Policía incautó un teléfono celular que el agresor utilizaba para hostigar a la víctima, el cual será presentado como prueba en el caso.