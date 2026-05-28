Paulo Dybala estará en La Bombonera para ver a Boca ante Universidad Católica

La Joya fue invitado por Leandro Paredes y presenciará desde un palco el duelo decisivo por la Copa Libertadores. En Boca sueñan con convencerlo para que juegue en el club desde julio.

Hoy 18:01

El partido entre Boca Juniors y Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tendrá un invitado de lujo en las tribunas de La Bombonera. Se trata de Paulo Dybala, quien dirá presente esta noche en el estadio xeneize mientras define su futuro futbolístico.

El delantero de la Roma, que todavía no resolvió qué hará cuando finalice su contrato con el conjunto italiano, fue invitado especialmente por Leandro Paredes, uno de sus grandes amigos y compañero habitual en la Selección Argentina. La Joya observará el encuentro desde un palco reservado por el capitán azul y oro.

Dybala llegó al país hace algunos días para disfrutar de sus vacaciones junto a su familia, luego de conseguir con la Roma la clasificación a la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, su presente también tiene un sabor amargo: quedó afuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y no tendrá la posibilidad de disputar la Copa del Mundo.

En Boca saben que esta noche puede transformarse en mucho más que una simple visita al estadio. Paredes encabeza desde hace semanas un verdadero “operativo seducción” para intentar convencer al cordobés de ponerse la camiseta azul y oro a partir del segundo semestre del año.

La situación contractual del atacante mantiene en vilo tanto a Italia como a la Argentina. Aunque en los últimos días crecieron las versiones sobre una posible renovación con la Roma, todavía no existe una definición concreta y su continuidad en el fútbol europeo sigue siendo una incógnita.

Además, hubo señales que alimentaron la ilusión de los hinchas xeneizes. Dybala cambió recientemente de representación y ahora trabaja junto a Kristian Bereit, integrante de la agencia KMB, empresa que estuvo vinculada a varias incorporaciones de Boca en los últimos mercados de pases.

En el club creen que una noche de Copa Libertadores en La Bombonera puede jugar un papel importante en la decisión final del futbolista. Mucho más si el equipo dirigido por Claudio Úbeda consigue la clasificación a los octavos de final, un escenario mucho más seductor que disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

También pesa el aspecto familiar. Dybala fue padre de Gia en marzo junto a Oriana Sabatini, y la posibilidad de regresar al país para estar más cerca de sus seres queridos aparece como un factor importante a la hora de evaluar su futuro.

Por ahora, Boca mantiene la calma y espera una señal definitiva del jugador. La postura de la dirigencia es clara: recién avanzará formalmente cuando Dybala tome una decisión sobre su salida de la Roma. Mientras tanto, esta noche tendrá la oportunidad de vivir desde adentro una de esas noches de Copa que tanto identifican al mundo xeneize.