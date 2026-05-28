Protégete en Instagram: un ajuste esencial que no puedes ignorar

Con más de 30 millones de usuarios en Argentina, Instagram se ha convertido en un blanco fácil para los delincuentes digitales. Un simple ajuste en la configuración de seguridad puede marcar la diferencia en la protección de tu cuenta.

Hoy 18:02

En el contexto del interés general en Argentina, la seguridad en las redes sociales es un tema que preocupa a muchos. Con un número creciente de usuarios, Instagram se ha transformado en una plataforma donde la identidad digital puede ser fácilmente vulnerada por ciberdelincuentes.

En 2023, se reportaron más de 10.000 casos de cuentas de Instagram comprometidas en el país, lo que pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas preventivas. Uno de los ajustes más efectivos que se puede realizar es activar la autenticación en dos pasos.

Este proceso añade una capa adicional de seguridad, ya que requiere no solo la contraseña, sino también un código de verificación que se envía a tu teléfono. Así, incluso si alguien logra obtener tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta sin ese código adicional.

Para activar la autenticación en dos pasos, dirígete a la sección de Configuración de tu perfil, luego a Seguridad y selecciona Autenticación en dos pasos. Este simple ajuste puede ser la clave para mantener tu cuenta segura.

Además, es fundamental revisar quiénes tienen acceso a tu cuenta. En la misma sección de seguridad, puedes verificar las sesiones activas y cerrar aquellas que no reconozcas. Mantener un control sobre tus dispositivos conectados es parte esencial de la seguridad digital.

Recuerda también que utilizar contraseñas fuertes es esencial. Evita combinaciones fáciles y considera usar un gestor de contraseñas para almacenar tus credenciales de forma segura. La combinación de una buena contraseña y la autenticación en dos pasos puede ser muy eficaz.

Finalmente, mantenerse informado sobre las últimas amenazas en redes sociales es crucial. En un mundo donde los métodos de los ciberdelincuentes evolucionan constantemente, estar al tanto de las últimas recomendaciones puede ayudarte a proteger tu identidad en línea y evitar sorpresas desagradables.