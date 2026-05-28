El Gobierno rechazó un pedido del FMI y no planea hacer cambios en Ganancias ni en Monotributo

La administración de Javier Milei descartó modificar ambos tributos pese a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En la Casa Rosada aseguraron que no impulsarán aumentos de impuestos y defendieron el esquema actual.

Hoy 17:27

Aunque ambas partes mantienen desde el inicio de la gestión libertaria una muy buena relación, que se tradujo en apoyos financieros concretos, el Gobierno no tiene previsto aceptar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) vinculadas al impuesto a las Ganancias y el Monotributo, por lo que se mantendrán sin modificaciones.

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Según publicó el medio Infobae, la sugerencia en cuestión se realizó hace algunos días, en el marco de la revisión del “Artículo IV”, un informe de vigilancia económica que el organismo de crédito publicó tras la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

Puntualmente, la entidad dirigida por Kristalina Georgieva pidió una serie de medidas tendientes a ampliar la base de recaudación del país, simplificar el sistema tributario y avanzar hacia una reforma fiscal integral de mediano plazo, además de algunas políticas para mejorar la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, en la Casa Rosada remarcan, por un lado, que los mecanismos de transparencia “esán funcionando perfectamente” y, por el otro, que si bien hay en carpeta una reforma fiscal integral, la misma no incluye cambios en Ganancias ni en el Monotributo.

De acuerdo con el informe del Fondo, la recaudación del mencionado tributo representa el 1,8% del PBI, un valor inferior al promedio regional y al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“No está en la ideología del presidnete Javier Milei el subir impuestos, al contrario, nos dedicamos a bajarlos. No lo vamos a hacer”, respondió una fuente de diálogo fluido con el mandatario nacional.

En este sentido, en Balcarce 50 señalan que “todas estas cuestiones no son pedidos nuevos del FMI”, sino que son recomendaciones “que ya se hicieron en otro momento” y aseguraron que el equipo económico ya aclaró ante el staff cuál era la postura al respecto.

En cuanto al Monotributo, también se defendió el esquema actual: “Hoy el techo de facturación para la categoría más alta está en unos 8 millones de pesos mensuales y nos parece que está bien, que es una buena cifra esa”.

El organismo internacional cuestionó esta herramienta al considerar que limita el crecimiento de empresas, por lo que opinó que el gobierno de Milei debería hacer que sea más similar al régimen general.

Por ejemplo, propuso reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto.

Al respecto, en la administración libertaria advierten que incluso en este contexto “hay mucha gente que cuando llega a ese límite prefiere dejar de facturar porque sabe que si continúa pasa a ser responsable inscripto y te matan con las cargas”, por lo que no ven margen para endurecer los requisitos.