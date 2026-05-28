Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAY 2026 | 22º
X
Revista

Cómo armar un botiquín casero eficaz y accesible

Tener un botiquín casero completo puede ser crucial en situaciones de emergencia. Según la Organización Mundial de la Salud, un 80% de las lesiones menores pueden ser tratadas con elementos básicos disponibles en casa.

Hoy 18:12

Contar con un botiquín casero completo es fundamental para atender lesiones menores y emergencias en el hogar. En Argentina, es recomendable tener un kit que incluya suministros básicos, especialmente para familias con niños o personas mayores.

Un botiquín bien equipado debe contener vendas, gasas, esparadrapo y tijeras. Estos elementos son fundamentales para detener hemorragias o cubrir heridas. Se sugiere tener al menos dos tamaños de vendas: las pequeñas para cortes menores y las más grandes para heridas más extensas.

Además, es importante incluir antisépticos como el alcohol o el yodo para desinfectar heridas. Estos productos ayudan a prevenir infecciones y son esenciales en cualquier botiquín. Recuerda verificar las fechas de vencimiento de los productos, ya que algunos pueden caducar rápidamente.

Los analgésicos son otro componente clave. Medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno pueden ser útiles para aliviar el dolor y reducir fiebre. Es recomendable incluir también un termómetro digital, que es fácil de usar y brinda lecturas rápidas.

No olvides incorporar medicamentos específicos que puedas necesitar, como antihistamínicos para alergias o medicamentos para condiciones crónicas. Tener estos elementos a mano puede ser vital en caso de un ataque alérgico o una crisis de salud.

Finalmente, considera agregar una guía de primeros auxilios a tu botiquín. Esta guía puede proporcionar instrucciones claras sobre cómo actuar en diversas emergencias. Recuerda que saber qué hacer es tan importante como tener los materiales necesarios.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Hipercado Libertad cerró sus puertas en Santiago y sus empleados protagonizaron un emotivo momento con los clientes
  2. 2. Clima en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo este jueves 28 de mayo del 2026 según el SMN
  3. 3. Boca se juega la clasificación en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en la Bombonera
  4. 4. Santiago del Estero se prepara para el Mr Gay 2026: música, feria y diversidad en una jornada cultural
  5. 5. Propietario de un negocio denunció un millonario faltante y señaló a su cajero como presunto culpable
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT