Violento asalto en el barrio General Paz: irrumpió armado, golpeó a una mujer y escapó

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Anunciatta Cochetti. El agresor redujo a la víctima, pero huyó sin sustraer pertenencias, lo que genera interrogantes en la investigación.

Hoy 18:13

Un insólito episodio de violencia se registró durante la noche de este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Anunciatta Cochetti, en el barrio General Paz, al norte de la ciudad Capital.

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De acuerdo con la información policial, un hombre de contextura delgada, alto y vestido con ropa deportiva negra irrumpió en el domicilio portando un arma de fuego y, sin mediar palabras, agredió físicamente a la propietaria, una mujer de 51 años de apellido Trejo.

En el mismo hecho, el atacante redujo a la víctima y la ató con una bufanda de tela, para luego dirigirse hacia una de las habitaciones de la vivienda.

Minutos después llegó al lugar el hijo de la mujer, Gastón Ledesma (20), quien logró auxiliar a su madre, aunque el agresor ya había escapado trepando una de las tapias del inmueble.

Según indicaron fuentes policiales, llamó la atención que el delincuente no sustrajera ningún objeto de valor tras el violento ingreso, lo que abre distintas líneas de investigación sobre el motivo del ataque.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 5, que tomó intervención en el caso y realizó las primeras actuaciones para intentar identificar al autor del hecho.

La investigación continúa en curso para determinar las circunstancias del episodio y dar con el responsable.