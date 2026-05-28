Caputo defendió el plan económico y cuestionó el enfoque de la prensa sobre la situación del país

El ministro de Economía respaldó la gestión de Javier Milei, aseguró que “hay un cambio histórico en marcha” y sostuvo que los indicadores muestran mejoras en la economía.

Hoy 18:09

El ministro de Economía, Luis Caputo volvió a respaldar el rumbo del programa económico del Gobierno nacional y lanzó críticas hacia el tratamiento que, según afirmó, algunos sectores de la prensa realizan sobre la situación social y económica del país.

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Durante una exposición, el funcionario sostuvo que la administración encabezada por Javier Milei está llevando adelante “un cambio histórico” y consideró que parte del discurso mediático “no refleja la realidad”.

En ese sentido, Caputo planteó que existe una tensión entre la necesidad de mostrar empatía frente a las dificultades sociales y, al mismo tiempo, evitar lo que definió como la construcción de relatos negativos sobre la economía.

“Si uno valida permanentemente que todo está mal, la gente se retrae y eso también impacta”, expresó el ministro, en referencia al efecto que —según su visión— generan ciertas interpretaciones sobre el escenario económico.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó además que los indicadores económicos evidenciarían una mejora y aseguró que “millones de personas habrían salido de la pobreza durante la actual gestión”, destacando lo que considera señales positivas en la evolución de la actividad.

Asimismo, señaló que organismos internacionales y sectores financieros observan con optimismo el rumbo económico del país. En esa línea, sostuvo que mientras en el exterior “se valora lo que está haciendo la Argentina”, dentro del país persiste una narrativa mediática que, según su postura, no coincide con los datos oficiales.

Las declaraciones se dan en un contexto de debate económico y social en torno a las políticas de ajuste, inflación y recuperación del poder adquisitivo.