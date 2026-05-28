El Tesoro de Estados Unidos evalúa un proyecto para un billete de 250 dólares con la imagen de Trump

La iniciativa, impulsada por un legislador republicano, busca conmemorar los 250 años de la independencia y aún debe ser tratada en el Congreso.

Hoy 17:14

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos avanza —según declaraciones de un portavoz— en el análisis de una propuesta legislativa que plantea la creación de un billete de 250 dólares con la imagen del expresidente Donald Trump.

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La iniciativa fue presentada por el legislador republicano Joe Wilson, y contempla que la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) incorpore el retrato del exmandatario en una nueva denominación de curso legal.

El proyecto, que todavía no fue aprobado por el Congreso, se enmarca en las actividades previstas para conmemorar los 250 años de la fundación de Estados Unidos.

Según lo informado, la medida sigue en una etapa inicial y forma parte de un debate legislativo que aún no tiene resolución definitiva, por lo que su implementación no está confirmada.

El eventual diseño de un nuevo billete y la inclusión de figuras políticas en la moneda estadounidense suele estar sujeto a estrictos procesos institucionales y aprobación legislativa, por lo que la propuesta deberá atravesar distintas instancias antes de una eventual aprobación final.