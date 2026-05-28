SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAY 2026
Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

El Xeneize recibe a Universidad Católica en La Bombonera y está obligado a ganar para seguir en carrera. Un empate o una derrota lo dejarán fuera de la Libertadores.

Hoy 17:10

Boca Juniors afrontará este jueves un partido decisivo frente a Universidad Católica por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Después del empate ante Cruzeiro, el equipo argentino quedó sin margen de error y necesita sí o sí una victoria para avanzar a los octavos de final.

La tabla del grupo tiene a Universidad Católica como líder con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con 8 y Boca con 7 unidades. Más atrás aparece Barcelona SC, ya eliminado de toda competencia internacional con apenas 3 puntos.

La buena noticia para el conjunto de La Ribera es que todavía depende de sí mismo. Si derrota a los chilenos en La Bombonera, clasificará automáticamente a los octavos de final, sin importar la diferencia de gol ni lo que ocurra en el otro encuentro del grupo.

De todos modos, el primer puesto no está asegurado. Si Boca gana y Cruzeiro también vence a Barcelona SC, el conjunto brasileño finalizará como líder de la zona y el Xeneize avanzará como escolta. En cambio, si los brasileños no logran ganar, Boca podría quedarse con la cima del grupo.

Los escenarios de Boca en la última fecha

Si Boca le gana a Universidad Católica

  • Clasificará a los octavos de final.
  • Será primero si Cruzeiro no derrota a Barcelona SC.
  • Si Cruzeiro gana, Boca avanzará segundo.

Si Boca empata

  • Universidad Católica clasificará automáticamente.
  • Boca quedará eliminado de la Libertadores.
  • Incluso si Cruzeiro pierde, el Xeneize quedará afuera por desempate olímpico.
  • En ese caso, jugará la Copa Sudamericana.

Si Boca pierde

  • Quedará eliminado de la Copa Libertadores.
  • También accederá a la Copa Sudamericana como tercero del grupo.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda sabe que no tiene otra alternativa que ganar ante su gente. Por eso, La Bombonera promete vivir una noche de máxima tensión, con Boca jugándose gran parte de su semestre en apenas 90 minutos.

