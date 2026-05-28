Destacaron el crecimiento de la apicultura santiagueña en una jornada con productores y estudiantes

Autoridades provinciales remarcaron el potencial del sector y señalaron que Santiago del Estero es actualmente la principal provincia productora de miel del NOA.

Hoy 16:33

Con la participación de autoridades provinciales, productores, cooperativas y estudiantes de instituciones agropecuarias, se desarrolló una jornada vinculada al fortalecimiento de la actividad apícola en Santiago del Estero.

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La apertura estuvo encabezada por el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Néstor Machado, acompañado por el subsecretario de Producción, Ángel Iñíguez; el director de Agricultura, Javier Togo; la directora de Bosque y Fauna, Noelia Zanicheli; y el director de la Escuela Industrial de Apicultura “Fidela L. de Smith”, Luis María García.

También participaron pequeños productores, integrantes de cooperativas y asociaciones civiles, además de alumnos de distintas instituciones educativas vinculadas al ámbito agropecuario y apícola, entre ellas la Escuela de la Familia Agrícola de Garza, la Escuela Técnica Industrial de Apicultura “Fidela L. de Smith” y la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de El Zanjón.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de generar espacios de intercambio de experiencias y análisis de problemáticas para potenciar el desarrollo de la producción apícola en la provincia.

En ese sentido, el ministro Machado remarcó que Santiago del Estero es actualmente la provincia con mayor producción de miel del NOA y señaló que cerca del 20% de la producción se exporta a distintos países.

“Creemos que tenemos un potencial de crecimiento mucho mayor. Hoy contamos con casi 1.000 productores inscriptos en el Renapa, alrededor de 65.000 colmenas y una producción declarada en Senasa de unas 1.500 toneladas”, precisó.

Asimismo, el funcionario resaltó el trabajo impulsado por el Gobierno provincial a través de las Agencias de Desarrollo Territorial, con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento en todo el territorio santiagueño.

“La visión del Gobierno es que los jóvenes encuentren posibilidades de desarrollo en los distintos puntos de la provincia y entendemos que la apicultura es una actividad estratégica”, afirmó Machado.

Por su parte, el subsecretario Ángel Iñíguez valoró el crecimiento sostenido de la actividad y destacó el aporte técnico y formativo que realizan las escuelas agrotécnicas en la preparación de futuros productores y profesionales vinculados al sector.