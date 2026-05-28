Hallaron muerto y en avanzado estado de descomposición a un hombre en el barrio Salta Prolongación

El cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda alquilada en la zona de Jujuy Prolongación y Costanera. Investigan las causas del fallecimiento.

Hoy 17:11

Un hombre de 70 años fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda del barrio Salta Prolongación, en la ciudad Capital, luego de permanecer varios días sin ser visto por vecinos y allegados.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 11.30 de este jueves en un inmueble ubicado sobre calle Jujuy Prolongación y Costanera, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 12.

Según informaron fuentes policiales, la propietaria de la vivienda manifestó que el hombre alquilaba una habitación tipo dúplex desde hacía aproximadamente dos años y que no tenían noticias de él desde hacía al menos dos semanas.

Preocupados por la prolongada ausencia, la mujer ingresó al lugar junto a su hijo y encontró al inquilino sin signos vitales y en aparente estado de putrefacción.

La víctima fue identificada como Daniel Gramajo, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Tras el hallazgo, tomó intervención personal policial y el fiscal Nicolás Santillán, quien dispuso la presencia del médico de Policía y de peritos de Criminalística para realizar las actuaciones correspondientes.

Además, se ordenaron distintas medidas para establecer las causas del fallecimiento, mientras la investigación continúa en curso.