Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAY 2026 | 23º
X
Policiales

Hallaron muerto y en avanzado estado de descomposición a un hombre en el barrio Salta Prolongación

El cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda alquilada en la zona de Jujuy Prolongación y Costanera. Investigan las causas del fallecimiento.

Hoy 17:11

Un hombre de 70 años fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda del barrio Salta Prolongación, en la ciudad Capital, luego de permanecer varios días sin ser visto por vecinos y allegados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hallazgo se produjo alrededor de las 11.30 de este jueves en un inmueble ubicado sobre calle Jujuy Prolongación y Costanera, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 12.

Según informaron fuentes policiales, la propietaria de la vivienda manifestó que el hombre alquilaba una habitación tipo dúplex desde hacía aproximadamente dos años y que no tenían noticias de él desde hacía al menos dos semanas.

Preocupados por la prolongada ausencia, la mujer ingresó al lugar junto a su hijo y encontró al inquilino sin signos vitales y en aparente estado de putrefacción.

La víctima fue identificada como Daniel Gramajo, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Tras el hallazgo, tomó intervención personal policial y el fiscal Nicolás Santillán, quien dispuso la presencia del médico de Policía y de peritos de Criminalística para realizar las actuaciones correspondientes.

Además, se ordenaron distintas medidas para establecer las causas del fallecimiento, mientras la investigación continúa en curso.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Hipercado Libertad cerró sus puertas en Santiago y sus empleados protagonizaron un emotivo momento con los clientes
  2. 2. Clima en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo este jueves 28 de mayo del 2026 según el SMN
  3. 3. Boca se juega la clasificación en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en la Bombonera
  4. 4. Santiago del Estero se prepara para el Mr Gay 2026: música, feria y diversidad en una jornada cultural
  5. 5. Propietario de un negocio denunció un millonario faltante y señaló a su cajero como presunto culpable
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT