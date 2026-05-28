El STJ y el Ministerio Público Fiscal destacaron avances del sistema penal acusatorio

En los primeros cinco meses del año se resolvieron más de 5.900 causas en toda la provincia, según el balance presentado por autoridades judiciales.

Hoy 16:26

La fiscal general, Dra. Olga Mariela Bitar de Papa, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, y el fiscal coordinador de la Circunscripción Capital, Dr. Juan Alende, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema penal acusatorio durante los primeros meses del año.

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Durante el encuentro, las autoridades realizaron un balance estadístico de gestión que reflejó un importante movimiento judicial en toda la provincia y destacó avances vinculados a la celeridad procesal.

Según los datos difundidos, en lo que va del año se concluyeron de manera definitiva 5.635 causas en las distintas jurisdicciones, mientras que otras 304 fueron elevadas a juicio oral, permitiendo avanzar hacia las instancias de debate público.

Las autoridades judiciales señalaron que estos resultados reflejan el fortalecimiento del sistema acusatorio y el trabajo coordinado entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

“La articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal es la clave para optimizar la respuesta institucional y garantizar un acceso a la Justicia efectivo para toda la sociedad”, remarcaron durante la reunión.

Asimismo, destacaron que el monitoreo permanente de estadísticas permite no solo medir la productividad del sistema, sino también detectar áreas que requieren mejoras para continuar modernizando el servicio de justicia.

Finalmente, sostuvieron que el objetivo es seguir profundizando herramientas que permitan brindar respuestas más rápidas y eficientes a la comunidad.